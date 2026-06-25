/फिफा वर्ल्ड कपमधील सर्वात सुपर Cool संघ, जोडीदारासोबत रूम शेअर करतायत खेळाडू

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) स्पर्धा 11 जून पासून सुरु झाली असून यात आता ग्रुप स्टेज सामन्यांचा थरार अंतिम टप्प्यात आहे. या वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदाच क्वालिफाय झालेला कुरासाओ संघ फुटबॉल विश्वात चर्चेचा विषय ठरलाय. मैदानावर इक्वेडोरविरुद्ध ऐतिहासिक 'ड्रॉ' साधून स्पर्धेच्या इतिहासात आपले नाव कोरणाऱ्या या संघाने आता मैदानाबाहेरही सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं आहे. वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धांदरम्यान अनेकदा प्रशिक्षक खेळाडूंच्या मोबाईल वापरावर बंदी घालतात. मात्र याउलट 'कुरासाओ' (Curaçao) संघातील वातावरण वेगळं आहे.
कुरासाओचा राष्ट्रीय फुटबॉल संघाच्या मेडिकल स्टाफमधील एका सदस्याने एक मोठा खुलासा केला. त्याने सांगितलं की या संपूर्ण वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान खेळाडूंना आपल्या हॉटेलमध्ये आपल्या पत्नी आणि पार्टनर सोबत एका रूममध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. साधारणपणे मोठ्या स्पर्धेत खेळाडू आपल्या पत्नी आणि पार्टनर शिवाय राहतात, जेणेकरून ते खेळावर अधिक लक्ष देऊ शकतील. मात्र कुरासाओच्या खेळाडूंना त्यांच्या सोबत राहण्याची सूट देण्यात आली आहे.
संघ व्यवस्थापनाचा हा आश्चर्यकारक निर्णय त्यांचे अनुभवी डच प्रशिक्षक डिक ॲडव्होकाट यांच्या विचारसरणीवर आधारित आहे. या सवलतीमागील तर्क अगदी साधा असला तरी प्रभावी आहे: खेळाडूंना पूर्णपणे मोकळेपणाने आणि सहजतेने वावरता येईल असे वातावरण निर्माण करण्यावर प्रशिक्षक ॲडव्होकाट यांचा विश्वास आहे. खेळाडू जर मानसिकदृष्ट्या शांत आणि आनंदी राहिले, तर मैदानावर त्यांची कामगिरीही तितकीच उत्कृष्ट होईल, हा त्यामागचा त्यांचा साधा तर्क आहे.
कुरासाओ वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय करणारा आतापर्यंतचा सर्वात लहान देश आहे. ज्याची लोकसंख्या 150,000 पेक्षा थोडी जास्त आहे. हा संघ सध्या ग्रुप इ मध्ये असून त्यांच्या हातात फक्त 1 पॉईंट असून ते सर्वात खालच्या स्थानी आहे. त्यांचा पहिल्या सामन्यात जर्मनी विरुद्ध 1-7 ने पराभव झाला. त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत इक्वेडोरविरुद्धचा सामना 0-0 अशा बरोबरीत सोडवला. आता हा कॅरिबियन संघ आपल्या गटातील अखेरच्या सामन्यात आयव्हरी कोस्टचा सामना करेल.