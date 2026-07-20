/FIFA World Cup 2026 : विजेत्या स्पेन संघाकडून डोनाल्ड ट्रंपचा अपमान? ट्रॉफी घेतल्यावर कर्णधाराने स्टेजवरून हटवलं, Video

FIFA World Cup Final 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना सोमवार 21 जुलै रोजी अर्जेंटीना विरुद्ध स्पेन यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात स्पेनने अर्जेंटिनावर 1-0 ने विजय मिळवला. तब्बल 16 वर्षांनी फिफा वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पोहोचलेल्या स्पेन संघाने वर्ल्ड कप इतिहासात दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकली. यावेळी ट्रॉफी प्रेझेन्टेशन सेरेमनी दरम्यान एक असा प्रकार समोर आला ज्याची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा ही कॅनडा, मेक्सिको आणि यूएसए येथे खेळवला गेला. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांना मंचावर स्पेन संघाला फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी देण्यासाठी बोलवण्यात आले. यावेळी डोनाल्ड ट्रंप हे स्पेनचा कर्णधार रोड्री याला ट्रॉफी देत होते तेव्हा स्पॅनिश कर्णधाराने ट्रॉफी दिल्यावर ट्रम्पला मंचावरून हटण्याचा इशारा दिला. याशिवाय ट्रम्पला स्टेडियममध्ये हुंटिंगचा सामना सुद्धा करावा लागला. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
अर्जेंटिनावर मिळवलेल्या विजयानंतर स्पेन हा ऐतिहासिक विजय साजरा करत होता. तेव्हा मंचावर स्पेन संघाला ट्रॉफी देऊन झाल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मंचावर एका बाजूला हटण्यास सांगण्यात आले. स्पेनचा कर्णधार रोड्रीने अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींच्या पाठीवर हात ठेऊन त्यांना मंचावरून हटण्याचा इशारा दिला. तिथेच उभ्या असलेल्या फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हे डोनाल्ड ट्रम्प यांना मंचावरून बाजूला घेऊन गेले. त्यांनी ही परिस्थिती सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न केला.
President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 FIFAWorldCup Champions! pic.twitter.com/SHsoBhYm1bThe White House (WhiteHouse) July 19, 2026
अतिरिक्त वेळेत स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा 1-0 असा पराभव केल्यानंतर, न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यानंतरच्या समारंभासाठी ट्रम्प यांनी फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांच्यासोबत मैदानात प्रवेश केला. ट्रम्प हे विजेत्या संघाच्या कर्णधाराला वर्ल्ड कप ट्रॉफी प्रदान करतील, अशी घोषणा इन्फँटिनो यांनी या इव्हेंटपूर्वी केली होती.जसे ट्रम्प मैदानात आले तसेच स्टॅन्डमध्ये बसलेल्या प्रेक्षकांनी त्यांची हुंटिंग केली. मेडल सेरेमनी सुरु झाल्यावर येथील आवाज थोडा कमी झाला. ट्रम्प आणि इन्फेंटिनो या दोघांनी ट्रॉफी सोपवण्यापूर्वी विजेत्या आणि उपविजेत्या संघातील खेळाडूंना मेडल दिले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पेनचा कर्णधार रोड्रीला ट्रॉफी सोपवली. यावेळी स्पेनच्या कर्णधाराने पारंपरिक ट्रॉफी उंचावण्यासाठी आपल्या सहकाऱ्यांना एकत्र आणले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सुरुवातीला आनंद साजरा करणाऱ्या खेळाडूंच्या अगदी मधोमध उभे होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांना बाजूला होण्याचा इशारा केला. त्यामुळे रॉड्री आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना तो ऐतिहासिक क्षण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय अनुभवता आला.