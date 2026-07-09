/FIFA World Cup 2026: विश्वविजेता बनण्याचं स्वप्न घेऊन आठ संघ उतरणार मैदानात, कोण मारणार बाजी?

फुटबॉल विश्वचषक 2026 स्पर्धा आता राउंड ऑफ १६ संपवून उपांत्यपूर्व फेरीकडे गेला आहे. सुरुवातीला 48 संघ सहभागी झाले होते. मात्र आता केवळ आठ संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीत उरले आहेत. अर्जेन्टिना, फ्रान्स, इंग्लंड, स्पेन, मोरोक्को, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड हे संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीत आहेत. राउंड ऑफ 16 मधील अखेरच्या सामन्यांमध्ये गतविजेत्या अर्जेंटिनाने थरारक लढतीत इजिप्तवर 3-2 अशी मात केली. दुसऱ्या सामन्यात स्वित्झर्लंडने कोलंबियाला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 4-3 ने पराभूत करत तब्बल 72 वर्षांनंतर विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.
स्पर्धेतून बाहेर झाल्यामुळे नेमार आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांचे विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न अपूर्णच राहिले. तर लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिना सलग दुसऱ्या विश्वविजेतेपदाला गवसणी घालण्यासाठी कसून तयारी करताआहेत.
Eight remain. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aT2X4ymon0— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
विश्वचषक २०२६ चा पहिला उपांत्यपूर्व सामना फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यात खेळवला जाणार आहे. अमेरिकेच्या वेळेनुसार हा सामना ९ जुलै रोजी असला, तरी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार हा सामना १० जुलै २०२६ रोजी पहाटे १:३० वाजता थेट प्रक्षेपित केला जाईल. अमेरिकेतील बॉस्टन स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जणार आहे.
फिफा विश्वचषक २०२८ च्या गोल्डन बूट म्हणजेच स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूच्या शर्यतीत सध्या अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू लिओनेल मेस्सी ८ गोलसह अव्वल स्थानावर आहे. राउंड ऑफ १६ च्या सामन्यात इजिप्तविरुद्ध केलेल्या महत्त्वपूर्ण गोलमुळे मेस्सीने या शर्यतीत आघाडी मिळवली आहे. तर मेस्सी मागे किलियन एमबाप्पे ७ गोलसह, अर्लिंग हालँड ७ गोलसह , हॅरी केन ६ गोल गोल्ससह तर उस्मान डेम्बेले ४ गोल्ससह शर्यतीत आहेत.
Another round of games, more history made. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/R8VLKVoEDa— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
२०२६ फिफा विश्वचषकातील पुढील सामन्याच्या तिकिटांच्या किमती आता घसरल्या आहेत. २०२६ फिफा विश्वचषकातील स्पेन विरुद्ध बेल्जियम यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्याच्या तिकिटांचे दर ६० टक्क्यांनी कमी होऊन १,२०० डॉलर्सवर आले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि ख्रिस्टियानो रोनाल्डोचा पोर्तुगाल संघ स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळे तिकिटांची मागणी घटली आहे अशी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. जर हे संघ पुढील फेरीत पोहोचले असते, तर दर वाढले असते. असेही बोलले जात आहे.
शुक्रवार, 10 जुलै – फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को (भारतीय वेळेनुसार रात्री 1:30 वाजता)
शनिवार, 11 जुलै – स्पेन विरुद्ध बेल्जियम (भारतीय वेळेनुसार रात्री 12:30 वाजता)
रविवार, 12 जुलै – नॉर्वे विरुद्ध इंग्लंड (भारतीय वेळेनुसार रात्री 2:30 वाजता)
रविवार, 12 जुलै – अर्जेंटिना विरुद्ध स्वित्झर्लंड (भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6:30 वाजता)