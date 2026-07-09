/FIFA World Cup 2026 : विजयाचा जल्लोष महागात पडला, इंग्लंडच्या खेळाडूचा हात फ्रॅक्चर, क्वाटर फायनलला मुकणार

FIFA World Cup 2026 : इंग्लंडच्या फुटबॉल संघाने फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये क्वाटर फायनलपर्यंत मजल मारली आहे. इंग्लंडचा क्वाटर फायनलमधील सामना हा नॉर्वे सोबत होणार आहे. मात्र या महत्वाच्या सामन्यापूर्वी संघाचा अनुभवी फिल्डर जॉर्डन हेंडरसन हा उपलब्ध नसेल. याचं कारण म्हणजे जॉर्डन हेंडरसनच्या हाताला फ्रॅक्चर झालं आहे. राउंड ऑफ 16 सामन्यात विजय मिळवल्यावर इंग्लंडच्या विजयाचा जल्लोष साजरा करताना त्याच्याकडून एक लहानशी चूक झाली आणि त्याच्यासोबत एक मोठा अपघात घडला. ज्यामुळे तो नॉर्वे विरुद्ध क्वाटर फायनल सामना खेळू शकणार नाही.
वर्ल्ड कपच्या मागच्या राउंडमध्ये इंग्लंडचा सामना हा मेक्सिको विरुद्ध झाला होता. या रोमांचक सामन्यात इंग्लंडने 3-2 ने विजय मिळवला आणि क्वाटर फायनलमध्ये स्थान मिळवलं. इंग्लंडसाठी हा विजय अतिशय महत्वाचा होता कारण यामुळे त्यांनी विजेतेपद जिंकण्याच्या दिशेने आणखीन एक पाऊल टाकलं. यादरम्यान विजय झाल्यावर डग आउटमध्ये बसलेले सर्व खेळाडू सुद्धा जल्लोष साजरा करण्यासाठी मैदानात गेले. यावेळी ३६ वर्षीय जॉर्डन हेंडरसनचा अपघात झाला.
सामना संपताच इंग्लंडच्या विजयाचा जल्लोष साजरा करण्यासाठी काही खेळाडू हे फॅन्सकडे पोहोचले. खूपवेळ फॅन्स सोबत विजयोत्सव साजरा केल्यावर ते मैदानावर परतत होते. यावेळी डिजिटल जाहिरातीच्या बोर्डावरून उडी मारण्याचा प्रयत्न करताना हेंडरसन तोंडावर पडला. पडताना त्याचा डावा हात विचित्रपणे दुमडला गेला आणि तो वेदनेने कळवळला. खेळाडू त्वरित त्याच्याभोवती जमा झाले आणि मेडिकल टीमने त्याची तपासणी केली. त्यानंतर हेंडरसनला स्ट्रेचरवरून बाहेर नेण्यात आले. सगळी घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली.
मेक्सिको शहरातील रुग्णालयात जॉर्डन हेंडरसनवर उपचार झाले आणि त्याच्या डाव्या हाताला फ्रॅक्चर करण्यात आले. हेंडरसनवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हेंडरसनने स्वतःच सोशल मीडियावर रुग्णालयातील एक फोटो पोस्ट करून ही माहिती दिली. त्याने सर्जन आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचेही आभार मानले. तो सध्या मेक्सिकोमधून अमेरिकेत परतले आहेत, जिथे कॅन्सस सिटीमध्ये इंग्लंड संघाचे सराव सत्र सुरू आहे. मात्र तो क्वाटर फायनल सामन्यात खेळू शकणार नाही आणि संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला तरीही तो त्यात खेळण्याची शक्यता कमीच आहे.
lnstantFoot) July 6, 2026
Le milieu anglais va devoir subir une opération après s’être blessé au poignet lors de la célébration de la victoire de l’Angleterre.
Il est donc contraint de manquer le reste de la compétition.