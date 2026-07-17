/इंग्लंड आणि फ्रान्स लढणार तिसऱ्या स्थानासाठी! जाणून घ्या FIFA World Cup 2026 चे सर्व अपडेट्स

विश्वचषक 2026 मधील तिसऱ्या स्थानासाठीचा प्ले-ऑफ सामना इंग्लंड विरुद्ध फ्रान्स यांच्यात खेळवला जाणार आहे. 18 जुलै रोजी हा सामना अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील हार्ड रॉक स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. जर 90 मिनिटांच्या नियमित वेळेत सामना बरोबरीत सुटला, तर15-15मिनिटांचा एक्स्ट्रा टाईम दिला जाईल. एक्स्ट्रा टाईममध्येही निकाल न लागल्यास, विजेता ठरवण्यासाठी पेनल्टी शूटआऊट होईल. उपांत्य फेरीत पराभूत झालेले हे दोन्ही संघ आता विश्वचषकात तिसरे स्थान मिळवण्यासाठी एकमेकांसोबत भिडतील.
फुटबॉल विश्वचषकाचा अंतिम सामना स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यात होणार आहे. एका बाजूला गतविजेता अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्पेन 2010 नंतर दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे. स्पेनने या स्पर्धेत भक्कम बचाव आणि चेंडूवरील नियंत्रणाच्या जोरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. दुसरीकडे अर्जेंटिनाने आक्रमक खेळ, निर्णायक क्षणी गोल करण्याची क्षमता आणि मोठ्या सामन्यांचा अनुभव याच्या बळावर अंतिम फेरी गाठली आहे. या सामन्यात अनुभवी मेस्सी आणि स्पेनचा युवा स्टार लामिन यमाल यांच्यातील सामना विशेष आकर्षणाचा ठरणार आहे. स्पेनचा संघ त्यांच्या उत्कृष्ट पासिंग आणि मिडफिल्ड नियंत्रणासाठी ओळखला जातो. त्यांनी ७ सामन्यांत फक्त १ गोल स्वीकारला असून संपूर्ण स्पर्धेत ते एकदाही पिछाडीवर पडलेले नाहीत. मेस्सीच्या बालपणीच्या आणि यामालच्या तरुणपणाच्या फोटोंमुळे या सामन्याला 'गुरू विरुद्ध शिष्य' असे स्वरूप आले आहे. अर्जेंटिनाचा कर्णधार मेस्सी याच्या कारकिर्दीतील हा बहुधा शेवटचा विश्वचषक सामना असेल. या स्पर्धेत त्याने सर्वाधिक ८ गोल आणि ४ असिस्ट केले आहेत.
The Final is set: #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3M7bZ7cXjD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
विश्वचषक 2026 चा महाअंतिम सामना स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यात खेळवला जाणार आहे. हा अंतिम सामना अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील भव्य मेटलाईफ स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. या स्टेडियमची प्रेक्षक क्षमता सुमारे 82,500 एवढी आहे. विश्वचषकासाठी याचे तात्पुरते नाव 'न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम' असे ठेवण्यात आले आहे.
विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या 'सुपर बोल'च्या धर्तीवर हाफ-टाइम शो आयोजित केला जाणार आहे. यामध्ये पॉप स्टार मडोना, जस्टिन बीबर, शकीरा आणि बीटीएस यांसारखे जागतिक कलाकार सादरीकरण करतील.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प हे स्वतः या सामन्याला उपस्थित राहून विजेत्या संघाला ट्रॉफी प्रदान करतील.
लिओनेल मेस्सी 8 गोलसह फ्रान्सच्या किलियन एम्बाप्पेसोबत संयुक्तपणे अव्वल स्थानावर आहे. अंतिम सामन्यात १ गोल केल्यास मेस्सी या विश्वचषकाचा टॉप स्कोअरर बनेल. तर स्पेनकडून मिकेल ओयारझाबालने सर्वाधिक 5 गोल केले आहेत.