/FIFA World Cup 2026: ओपनिंग सामन्यादरम्यान मोठी घटना! स्टेडियमच्या बाहेर चाहत्याचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांमध्ये खेळवली जात आहे. यंदा तब्बल 48 संघांनी यात सहभाग घेतला असून पहिला सामना हा दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध मेक्सिको या देशांमध्ये खेळवला गेला. या सामन्यात मेक्सिकोने 2-0 ने विजय मिळवला. मात्र ओपनिंग सामन्यादरम्यान एक मोठी घटना घडली ज्यामुळे स्टेडियम परिसरात खळबळ उडाली. मेक्सिकोच्या एज्टेका स्टेडियमवर एका ठिकाणी जिथे रोमांचक सामन्याचा जल्लोष होता तर दुसऱ्या ठिकाणी स्टेडियम बाहेर एका चाहत्यांच्या मृत्यूने खळबळ उडाली होती.
सामन्यादरम्यान स्टेडियमच्या गेट क्रमांक 11 जवळ एका चाहत्याचा मृत्यू झाला. ज्याचं वय हे 80 ते 81 वर्ष होतं. मीडिया रिपोर्टनुसार सदर व्यक्ती हा जर्मनीचा राहणार असून त्याला अचानक हार्ट अटॅक आला आणि तो जमिनीवर पडून त्याचा मृत्यू झाला. सदर घटना ही गेट क्रमांक 11 वर झाली जेव्हा मेक्सिको संघाच्या हाफटाइमचा आरडा ओरडा सुरु होता. सुरक्षा कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी सीपीआर (CPR) दिले. 'डेली एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न करूनही नंतर त्याला मृत घोषित करण्यात आले.
ओपनिंग सामन्यात या घटनेमुळे खळबळ उडाली, मात्र अद्याप फिफाकडून या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. ही घटना एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियमच्या ऐतिहासिक दिवशी घडली. हे स्टेडियम इतिहासातील असे पहिलेच ठिकाण ठरले जिथे फिफा वर्ल्ड कपचे तीन उद्घाटन सामने खेळवले गेले आहेत. यापूर्वी 1970 आणि 1986 मध्ये या स्पर्धेचे उद्घाटनाचे सामने येथे झाले होते.
Tragic news from Estadio Azteca ahead of the 2026 World Cup opener.World Wire (WorldWire3) June 12, 2026
An 80-year-old German fan collapsed near Gate 1 and suffered a fatal heart attack. Paramedics performed CPR on-site and rushed him to hospital, but he was pronounced dead. Mexico went on to beat South… pic.twitter.com/byRzAhby4z
एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियमवर फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा पहिला सामना हा मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळवला गेला. यात मेक्सिकोने 2-0 ने विजय मिळवला. हा सामना खेळाडूंना मिळालेल्या तीन रेड कार्डमुळे अधिक चर्चेत राहिला. फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील हा पहिला ओपनिंग सामना होता ज्यात तीन रेड कार्ड देण्यात आले. सामन्याचा पहिला गोल हा जूलियन क्विनोन्सने टाकला. दुसऱ्यांदा अनुभवी स्ट्राईकर राउल जिमेनेजने दुसरा गोल करून विजय मिळवून दिला.