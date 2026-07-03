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'ओ नाखवा बोटीने फिरवाल का?' फुटबॅाल विश्वचषकाला मराठीची भुरळ; मराठीतून भन्नाट पोस्ट

मागील काही दिवसांपासून अनेक संघानी त्याचे खास सेलिब्रेशन स्पर्धेतील सामने जिंकल्यानंतर केले आहे. यामधील जगभरात व्हायरल झालेले सेलिब्रेशन म्हणजेच नॉर्वे फुटबॅाल संघाचे. नॉर्वेजियन फुटबॉल चाहत्यांच्या 'वायकिंग रो' हे सेलिब्रेशन सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. आता फीफा विश्वचषकाच्या सोशल मिडियावर एक हटके पोस्ट शेअर केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:29 PM IST
'ओ नाखवा बोटीने फिरवाल का?' फुटबॅाल विश्वचषकाला मराठीची भुरळ; मराठीतून भन्नाट पोस्ट
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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