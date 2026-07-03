'ओ नाखवा बोटीने फिरवाल का?' फुटबॅाल विश्वचषकाला मराठीची भुरळ; मराठीतून भन्नाट पोस्ट

फुटबॅाल विश्वचषकाची क्रेझ ही जगभरामध्ये पाहायला मिळत आहे, यंदा झी5 वर फुटबॅाल 2026 चे सामन्यांचा आनंद भारतातील फुटबॅाल चाहत्यांना घेता येत आहे. जगभरामधून या स्पर्धेत 48 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले होते. त्यामधील 32 संघ हे राउंड ऑफ 32 मध्ये खेळत आहे, तर काही संघांनी राउंड ऑफ 16 मध्ये देखील प्रेवश केला आहे. मागील काही दिवसांपासून अनेक संघानी त्याचे खास सेलिब्रेशन स्पर्धेतील सामने जिंकल्यानंतर केले आहे. यामधील जगभरात व्हायरल झालेले सेलिब्रेशन म्हणजेच नॉर्वे फुटबॅाल संघाचे. नॉर्वेजियन फुटबॉल चाहत्यांच्या 'वायकिंग रो' हे सेलिब्रेशन सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. आता फीफा विश्वचषकाच्या सोशल मिडियावर एक हटके पोस्ट शेअर केली आहे.
फीफा विश्वचषक सोशल मिडिया पेजने एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये नॉर्वे फुटबॅाल संघाचे खेळाडू त्यांचे खास सेलिब्रेशन करताना दिसत आहेत. ही पोस्ट अधिकृत अकाउंटवर शेअर केली आहे आणि त्यावर "गोल मारुन दाखवाल का?" असे कॅप्शन देखील लावण्यात आले आहे. शेअर केलेल्या फोटोवर एक खास कॅप्शन देखील लिहीले आहे यामध्ये लिहीले आहे की "ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का" या कॅप्शननंतर सोशल मिडियावर भारतीय चाहत्यांनी या पोस्टवर शेकडो कमेंट्स केल्या आहेत. चाहत्यांनी या पोस्टवर हजारो कमेंट्स केल्या आहेत विशेषत: या पोस्टवर महाराष्ट्रातील अनेक चाहत्यांनी त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
"ओ नाखवा बोटीनं फिरवाल का" हे कोळी गीतातील एक गाजलेले गाणे आहे, मागील अनेक वर्षांपासून हे गाणे लग्नांमध्ये, वेगवेगळ्या समारंभांमध्ये वाजवले जाते. आता नॉर्वे फुटबॅाल संघाच्या या सेलिब्रेशनला हे गाणे जोडून फीफाने भारतीय आणि विशेषत: महाराष्ट्राच्या चाहत्यांची मने खुश केली आहेत. एका नेटकऱ्यांने यावर कमेट केली आहे की, 'नक्कीच अभिमान वाटेल जगाने पण मराठी भाषेची दखल घेतली'. तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, 'या ऑफिसियल पेज वर मराठी भाषा बघून खूप खूप आनंद होत आहे'.
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नॉर्वेचा सामना आता 16 संघांच्या फेरीत पाच वेळच्या चॅम्पियन ब्राझीलशी होईल. हा सामना 5 जुलै रोजी ईस्ट रदरफोर्ड येथे खेळला जाईल. नॉर्वेची 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन राउंड ऑफ 32 मध्ये विजय मिळवल्यानंतर नॉर्वेजियन संघाने डॅलस स्टेडियममध्ये चाहत्यांसोबत 'वायकिंग रो' सेलिब्रेशन केले.