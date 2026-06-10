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फिफा वर्ल्ड कपच्या तोंडावर नवा वाद! इराणच्या फॅन्स सोबत भेदभाव, स्टेडियम बाहेरच रहावं लागणार?

FIFA World Cup 2026 Iran Ticket Allegation : इराण फुटबॉल महासंघाने आरोप लावलाय की इराण संघाला यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये पाठिंबा देण्यासाठी अनेक फॅन्स नियोजित देशात पोहोचले आहेत मात्र असं असताना फिफाने इराणला देण्यात आलेला तिकीट कोटा परत घेतलाय.

Published: Jun 10, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:25 AM IST
फिफा वर्ल्ड कपच्या तोंडावर नवा वाद! इराणच्या फॅन्स सोबत भेदभाव, स्टेडियम बाहेरच रहावं लागणार?

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