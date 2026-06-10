/फिफा वर्ल्ड कपच्या तोंडावर नवा वाद! इराणच्या फॅन्स सोबत भेदभाव, स्टेडियम बाहेरच रहावं लागणार?

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा (FIFA World Cup 2026) 11 जून पासून सुरु होणार आहे. मात्र त्याच्या काही दिवसांपूर्वीच इराण (Iran) संदर्भात एक नवीन वाद समोर आला आहे. इराण फुटबॉल महासंघाने आरोप लावलाय की इराण संघाला यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये पाठिंबा देण्यासाठी अनेक फॅन्स नियोजित देशात पोहोचले आहेत मात्र असं असताना फिफाने इराणला देण्यात आलेला तिकीट कोटा परत घेतलाय. यापूर्वी वीजा वादामुळे आणि अमेरिका इराण यांच्यात तणावामुळे इराण फुटबॉल संघाच्या अडचणी वाढल्या होत्या.
इराण फुटबॉल महासंघाने मंगळवारी एक अधिकृत पत्रक जाहीर केलं. यात त्यांनी म्हटलं की फिफाने इराणला देण्यात आलेला तिकीट कोटा परत घेतलाय. फिफाचा हा निर्णय अशावेळी आलाय जेव्हा मोठ्या संख्येने इराणचे फॅन्स अधिकृत प्रक्रियेद्वारे वर्ल्ड कप सामन्याचे तिकीट मिळण्याच्या आशेने अमेरिकाम कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये सामने पाहण्यासाठी पोहोचले आहेत. इराण महासंघाने सांगितले की, अनेक इराणी फुटबॉल चाहत्यांनी अधिकृत प्रक्रियेवर विसंबून राहून सामना पाहण्यासाठी आवश्यक ती तयारी यापूर्वीच केली होती.
संपूर्ण वादाचं मूळ हे मार्च महिन्यात झालेल्या अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यात आहे. 12 मार्च रोजी अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रश्न उपस्थित केलेला की इराणचा संघाला फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे. ट्रम्पने सोशल मीडियावर लिहिलं होतं की, इराणच्या फुटबॉल संघाचं वर्ल्ड कपमध्ये स्वागत आहे. पण मला वाटत नाही की त्यांच्यासही इथे येणं हे सुरक्षेच्या दृष्टीने चांगलं असेल'. यानंतर इराणच्या संघाने त्यांचे वर्ल्ड कपमधील सामने हे अमेरिकेच्या आभार आयोजित काण्यात यावेत अशी मागणी केली होती, मात्र फिफाने ही मागणी नाकारली.
तिकीट वादापूर्वी इराणचा संघ हा व्हिजा संकटाशी झुंजत आहे. रिपोर्टनुसार इराणच्या खेळाडूंना स्पर्धेच्या फक्त 10 दिवसांपूर्वी अमेरिकेचा व्हिजा मिळाला होता. ज्यामुळे त्यांची तयारी सुद्धा प्रभावित झाली. याशिवाय संघाच्या अनेक महत्वपूर्ण प्रशासकीय आणि प्रबंध अधिकाऱ्यांना सुद्धा व्हिजा नाकारण्यात आला. इराण फुटबॉल महासंघाने याला यजमान देशाच्या जबाबदाऱ्यांचे आणि फिफाच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. इराणी राजदूत अली पसंदिदेह यांच्या माहितीनुसार, तिजुआना येथे पोहोचलेल्या ७० जणांच्या शिष्टमंडळातील १५ सदस्यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा नाकारण्यात आला. इराणकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींवर फिफाकडून अद्याप कोणतंही उत्तर समोर आलेलं नाही.