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फीफाचा नवा वाद! इजिप्तच्या जर्सीवरील 7 स्टार्स हटवण्याचा FIFA चा आदेश; नेमकं काय आहे कारण?

FIFA World Cup 2026 : आता एका धक्कादायक खुलाश्यात समोर आले आहे की फीफाने इजिप्तच्या फुटबॅाल संघाकडे धक्कादायक मागणी केली आहे. 2026 च्या विश्वचषकासाठी जर्सीवर असलेले सात स्टार काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत या मागचं नेमक कारण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:04 PM IST
फीफाचा नवा वाद! इजिप्तच्या जर्सीवरील 7 स्टार्स हटवण्याचा FIFA चा आदेश; नेमकं काय आहे कारण?

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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