/फीफाचा नवा वाद! इजिप्तच्या जर्सीवरील 7 स्टार्स हटवण्याचा FIFA चा आदेश; नेमकं काय आहे कारण?

FIFA World Cup 2026 : फीफा विश्वचषक 2026 सुरुवात झाली आहे, यामध्ये आता नवा वादाला तोंड फुटले आहे. आता एका धक्कादायक खुलाश्यात समोर आले आहे की फीफाने इजिप्तच्या फुटबॅाल संघाकडे धक्कादायक मागणी केली आहे. फीफाने इजिप्तच्या संघाला सांगितले आहे की 2026 च्या विश्वचषकासाठी जर्सीवर असलेले सात स्टार काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इजिप्तच्या संघासाठी हे स्टार इजिप्तच्या वर्चस्वाचे प्रतिक आहेत, त्यांनी आफ्रिकन कप ऑफ नेशन्स (AFCON) सात वेळा जिंकला आहे. फिफाने हे सात स्टार का काढायला सांगितले यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये देण्यात आले आहे.
फीफाच्या मते, खंडनीय स्तरावरील स्पर्धांमधील यश हे विश्वचषकामध्ये दाखवता येणार नाही. 15 जूनपासून इजिप्तचा फुटबॅाल संघ या फीफा विश्वचषकाच्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. 'गट जी' मध्ये स्थान मिळालेला इजिप्त संघ पहिला सामना हा फीफा विश्वचषकाचा बेल्जियमविरुद्ध खेळणार आहे. फीफाने दिलेल्या आदेशानुसार 'फॅरोज' विश्वचषकाच्या सलामीच्या सामन्यात AFCON ताऱ्यांशिवाय एक सुधारित जर्सी परिधान करणार आहेत. फीफाच्या नियमांनुसार विश्वचषकाच्या जर्सीमध्ये दिसणारे स्टार हे विजेत्यापदांची संख्या दाखवतात.
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पुढे त्यांनी असेही सांगितले आहे की, ब्राझीलच्या जर्सीवर पाच स्टार आहेत तर अर्जंटिनाच्या जर्सीवर तीन आणि कतारच्या जर्सीवर तीन पण इजिप्तला अजुनपर्यत पहिल्या ट्रॅाफीसाठी लढावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना त्याच्या जर्सीवर स्टार लावण्याची परवानगी नाही असे फीफाने सांगितले आहे. फिफाने इजिप्शियन फुटबॉल असोसिएशनला (EFA) आपली औपचारिक विनंती आधीच पाठवली आहे.
स्टार काढण्याच्या व्यतिरिक्त फिफाने ईएफएला शर्टच्या पाठी मागे असलेल्या सोनेरी रंगातील अक्षरे आणि अंक बदलण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत. फुटबॉल नियामक संस्थेनुसार, विश्वचषक उपकरणे आणि ब्रँडिंग नियमांनुसार खेळाडूंची नावे अधिक स्पष्ट दिसण्यासाठी पांढऱ्या रंगात असणे गरजेचे आहे. स्पर्धेतील इजिप्तच्या सलामीच्या सामन्याला काही दिवसच शिल्लक असताना, अशा आदेशांमुळे चाहत्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. ईएफएने या समस्या सोडवण्यासाठी आधीच काम सुरू केले आहे.