/गळा पकडला, लाथ मारली अन् जमिनीवर फेकलं.... फायनलमध्ये पराभव पचवू शकला नाही अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू, मैदानात हायव्होल्टेज ड्रामा Video

FIFA World Cup 2026 Final : फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना 20 जुलै रोजी न्यू जर्सीच्या स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात गतविजेत्या अर्जेंटिना संघाला स्पेनने 1-0 ने पराभूत केले. यामुळे स्पेन दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कप चॅम्पियन ठरला. शेवटच्या मिनिटापर्यंत स्पेनने अर्जेंटिनाला झुरवलं आणि वर्ल्ड कप ट्रॉफी नावावर केली. मात्र हा पराभव अर्जेंटिनाचा मिडफील्डर लिएंड्रो परेडेसच्या जिव्हारी लागला आणि पराभव पचवू न शकल्याने त्याने दोन स्पॅनिश खेळाडूंना सामन्यानंतर मैदानात मारहाण केली. त्यामुळे मैदानातील वातावरण काहीकाळ तापलं होतं. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
अर्जेंटिनाच्या खेळाडू लिएंड्रो परेडेसयाने स्पेनच्या गार्सियाला लाथ मारली आणि तो खाली पडला. जेव्हा गार्सिया उभा राहिला तेव्हा परेडेसने त्यांचा गळा पकडला. हे दृश्य पाहून दोन्ही संघाचे सदस्य तेथे हा वाद मिटवण्यासाठी आले. यात स्पेनचा गावी सुद्धा सामील होता. गार्सियाला सोडून परेडेसने त्याचा गळा पकडला. दरम्यान, दोन्ही संघांतील अनेक खेळाडू मध्यस्थी करण्यासाठी धावून आले. त्यात स्पेनचा गावीही होता. गार्सियाकडे दुर्लक्ष करून पारेदेसने गावीच्या दिशेने झेप घेतली आणि त्याला जमिनीवर पाडले. काही वेळातच तिथे लोकांची मोठी गर्दी जमली.
सदर घटनेमुळे अर्जेंटिनाच्या लिएंड्रो परेडेस यांना रेड कार्ड देण्यात आलं आणि याच कारणामुळे तो सामन्यातून सस्पेंड झाला. फिफाची शिस्तभंग समिती या घटनेची दखल घेऊ शकते. जर पारेडेस दोषी आढळला, तर त्याला दीर्घकाळासाठी निलंबित केले जाऊ शकते. पारेडेसपूर्वी स्पॅनिश मिडफील्डर एन्झो फर्नांडिसलाही 'रेड कार्ड' मिळाले होते. अतिरिक्त वेळेत अर्जेंटिनाचा संघ केवळ 10 खेळाडूंसह खेळत होता.
Disgusting behaviour of the Argentinian players after the match, Paredes should be banned for life mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/xiSRVD7kLlgoalpostFC (GoalpostFC) July 19, 2026
स्पेनने अर्जेंटिनाच्या विरुद्ध फायनल सामन्यात 1-0 ने विजय मिळवला. फिफा वर्ल्ड कप 2026 चं विजेतेपद स्पेनने आपल्या नावे केलं. सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस स्पेनच्या विजयाचा हिरो ठरला. त्याने अतिरिक्त वेळेत निर्णायक गोल करून संघाला वर्ष 2010 नंतर दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कप जिंकवून दिला. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमवर 90 मिनिटे चाललेला तणावपूर्ण आणि अटीतटीचा सामना गोलशून्य बरोबरीत सुटल्यानंतर, अखेर 106 व्या मिनिटाला टोरेसने कोंडी फोडली.