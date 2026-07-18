/ड्रग्ज आणि वेश्याव्यवसाय प्रकरणात अटक झालेला रेफरी फायनलच्या सामन्यात करणार पंचगिरी! निर्णयावर प्रश्न उपस्थित

Slavko Vincic - Spain vs Argentina : फुटबॅाल विश्वचषक आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, मागील काही दिवसांपासून या स्पर्धेची चर्चा जगाने केली आहे. काही तासांमध्ये या स्पर्धेच्या फायनलचा सामना खेळवला गेला होता, या सामन्यासाठी आता फीफाने रेफरीची घोषणा केली आहे. अनुभवी स्लोव्हेनियन अधिकारी स्लाव्हको विन्सिच न्यू जर्सी स्टेडियमवर अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यातील विजेतेपदाच्या सामन्यात पंच म्हणून काम पाहणार आहेत. विन्सिच यांचे नाव समोर आल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. अनुभवी स्लोव्हेनियन अधिकारी स्लाव्हको विन्सिच त्याचा भूतकाळ वाचून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल यासंदर्भात तुम्हाला सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत.
फिफाचे रेफरी प्रमुख, पियरलुइगी कोलिना यांनी फायनलमध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर आनंद व्यक्त केला. पियरलुइगी कोलिना पुढे म्हणाले की, विश्वचषक अंतिम सामन्यासारख्या मोठ्या सामन्यामध्ये अनुभवी रेफरी असणे गरजेचे असते. या महत्त्वपूर्ण सामन्यासाठी पंच म्हणून विन्सिच यांची नियुक्ती त्यांच्या शानदार कारकिर्दीचे द्योतक आहे, परंतु विशेषतः विन्सिच यांच्या भूतकाळामुळे फिफाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. फायनलच्या सामन्यामध्ये नियुक्ती करण्यात आलेल्या विन्सिचने आतापर्यंत एकूण 512 व्यावसायिक सामन्यांमध्ये पंच म्हणून भूमिका बजावली आहे, जे त्याची शानदार कारकीर्द दर्शवते, परंतु त्याच्या नावावर डागही कमी नाहीत.
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अनुभवी स्लोव्हेनियन अधिकारी स्लाव्हको विन्सिच यांनी 2020 मध्ये विन्सिचला पोलिसांनी अटक केली होती. या रेफरीला बोस्निया आणि हर्जेगोविनामध्ये ड्रग्ज आणि वेश्याव्यवसायाच्या रॅकेटच्या प्रकरणामध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी केलेल्या छाप्यात विन्सिच याला अटक करण्यात आली होती, पोलिसांनी बोस्नियाच्या बिजेल्जिना शहरात एकूण नऊ महिला आणि 26 पुरुषांना अटक केली. यावेळी कोकेनची चार पाकिटे, 10 पिस्तूल आणि 10000 युरो रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. त्यानंतर या तपासामध्ये तो या रॅकेटमध्ये थेट सहभागी नसल्याचे उघड झाल्यावर विन्सिकला नंतर सोडून देण्यात आले.
स्लाव्हको विन्सिच याला पोलिसांनी सोडण्याआधी साक्षीदार म्हणून त्याची चौकशी केली. अटक केलेल्या टोळीशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे विन्सिकने नंतर स्पष्ट केले. त्याने सांगितले की, कोणीतरी त्याला व्यावसायिक जेवणासाठी तिथे बोलावले होते. फिफाच्या माहितीनुसार, अंतिम सामन्यात स्लाव्हको विन्सिच यांना सहाय्य करण्यासाठी टोमाझ क्लान्झनिक सहाय्यक रेफरी-1 आणि आंद्रेज कोवाचिच सहाय्यक रेफरी-2 यांची भूमिका बजावतील. अधम मखादमेह चौथे अधिकारी असतील आणि मोहम्मद अलकालाफ राखीव सहाय्यक रेफरी असतील. 46 वर्षीय स्लाव्हको विन्सिच यांच्यासाठी हा पहिला मोठा विश्वचषक अंतिम सामना असेल.