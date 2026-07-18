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ड्रग्ज आणि वेश्याव्यवसाय प्रकरणात अटक झालेला रेफरी फायनलच्या सामन्यात करणार पंचगिरी! निर्णयावर प्रश्न उपस्थित

काही तासांमध्ये या स्पर्धेच्या फायनलचा सामना खेळवला गेला होता, या सामन्यासाठी आता फीफाने रेफरीची घोषणा केली आहे. अनुभवी स्लोव्हेनियन अधिकारी स्लाव्हको विन्सिच त्याचा भूतकाळ वाचून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल यासंदर्भात तुम्हाला सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 18, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:44 PM IST
ड्रग्ज आणि वेश्याव्यवसाय प्रकरणात अटक झालेला रेफरी फायनलच्या सामन्यात करणार पंचगिरी! निर्णयावर प्रश्न उपस्थित
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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