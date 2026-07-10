/फुटबॅाल विश्वचषक फायनल होणार सुपरहिट! हाफटाइम शोमध्ये शकीरा, बीबर आणि BTSचा जल्लोष

फुटबॅाल विश्वचषक 2026 आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, सध्या स्पर्धेत क्वाटर फायनलचे सामने सुरु आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये स्पर्धा आणखीनच मनोरंजक झाली आहे, फीफा विश्वचषक 2026च्या सेमीफायनलमध्ये जाणारा फ्रान्स हा पहिला संघ ठरला आहे. या स्पर्धेमध्ये 48 संघ सहभागी झाले होते आणि यामध्ये तीन देशांनी या स्पर्धेचे यजमानपद भुषावले होते. आता स्पर्धेची शेवटचा टप्पा सुरु आहे आणि त्यामुळे मग शेवटचे काही सामने शिल्ल आहेत 19 जुलै रोजी फीफा विश्वचषकाचा चॅम्पियन संघ मिळणार आहे. यंदा जगभरामध्ये हा विश्वचषक पाहिला गेला आणि त्यानंतर आता फायनलच्या दिनी या स्पर्धेमध्ये भव्यदिव्य शो पाहायला मिळणार आहे. या शोमध्ये कलाकार असणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत.
19 जुलै रोजी फायनलचा सामना हा न्यू जर्सी येथे खेळवला जाणार आहे, अंतिम सामन्यात सुपर बाउलच्या धर्तीवर एक हाफ-टाइम शो सादर केला जाणार आहे. 11 मिनिटांच्या या शोसाठी मॅडोना, शकीरा आणि बीटीएस यांना मुख्य कलाकार म्हणून घोषित केल्यानंतर, फिफाने आता कॅनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबरचाही यात समावेश केला आहे. त्याचबरोबर कोल्डप्लेचा मुख्य गायक ख्रिस मार्टिनने तयार केलेला हा 11 मिनिटांचा कार्यक्रम देखील फुटबॅाल चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे, विश्वचषक अंतिम सामन्यादरम्यान न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये सादर केला जाईल, जो फुटबॉल आणि संस्कृतीच्या एका अविस्मरणीय सोहळ्यासाठी संगीतातील दिग्गज आणि जागतिक क्रीडा क्षेत्रातील आयकॉन्सना एकत्र आणेल.
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फिफाने सांगितले की, हा ऐतिहासिक हाफटाइम शो 'फिफा ग्लोबल सिटिझन एज्युकेशन फंडा'ला पाठिंबा देणार आहे. या फंडाचे उद्दिष्ट जगभरातील मुलांसाठी शिक्षण आणि फुटबॉलच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी 100 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स उभारणे आहे. आतापर्यंत 50 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला गेला असून, विकल्या गेलेल्या प्रत्येक विश्वचषक तिकिटामागील 1 डॉलर या उपक्रमाला दान केला जातो.
पहिली उपांत्यपूर्व फेरी - फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को (10 जुलै, रात्री 1.30 वाजता)
दुसरी उपांत्यपूर्व फेरी - स्पेन विरुद्ध बेल्जियम (11 जुलै, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मध्यरात्री 12.30 वाजता)
तिसरा उपांत्यपूर्व सामना - नॉर्वे विरुद्ध इंग्लंड (12 जुलै, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 2.30 वाजता)
चौथी उपांत्यपूर्व फेरी - अर्जेंटिना विरुद्ध स्वित्झर्लंड (12 जुलै, सकाळी 6.00 वाजता भारतीय प्रमाणवेळेनुसार)