Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /अर्जेंटिना किंवा इंग्लंड नाही... तर स्पेनच विश्वविजेता ठरेल; हा लकी चार्म गेल्या 12 सामन्यांपासून करतोय काम

अर्जेंटिना किंवा इंग्लंड नाही... तर स्पेनच विश्वविजेता ठरेल; हा 'लकी चार्म' गेल्या 12 सामन्यांपासून करतोय काम

फिफा विश्वचषक 2026 ही स्पर्धा अंतिम टप्प्यात आहे आणि यासाठी तीन दावेदार सध्या आहेत त्यातील स्पेनच विश्वविजेता ठरेल असं वाटण्यामागे नेमकं कारण काय याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 15, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:18 PM IST
अर्जेंटिना किंवा इंग्लंड नाही... तर स्पेनच विश्वविजेता ठरेल; हा 'लकी चार्म' गेल्या 12 सामन्यांपासून करतोय काम
Image Credit: (Photo Credit: @FIFAWorldCup / X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'32 एकर जागेवर 100 कोटी रुपये खर्चून उभारणार विद्यापीठ' एसेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांची घोषणा
Subhash chandra4 min ago
2
FIFA World Cup 2026 Final6 min ago
3
maharashtra7 min ago
4
shraddha walkar murder case22 min ago
5
sonam wangchuk27 min ago