अर्जेंटिना किंवा इंग्लंड नाही... तर स्पेनच विश्वविजेता ठरेल; हा 'लकी चार्म' गेल्या 12 सामन्यांपासून करतोय काम

फिफा विश्वचषक 2026 स्पर्धेत स्पेनचा संघ जबरदस्त लयीत दिसत आहे. गटसाखळीपासून उपांत्य फेरीपर्यंत स्पेनने दमदार कामगिरी करत प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजवलं. उपांत्य फेरीत 2022 चा उपविजेता फ्रान्सलाही स्पेनने पराभवाची चव चाखवली. त्यामुळे आता अंतिम सामन्यातही स्पेनला प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. मात्र, यामागे केवळ संघाची कामगिरीच नाही, तर एका खेळाडूचा भन्नाट विक्रमही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
स्पेनचा युवा स्टार लामिन यामाल सध्या संघासाठी भाग्यवान खेळाडू ठरत असल्याची चर्चा रंगली आहे. यामाल जेव्हा स्पेनच्या सुरुवातीच्या अकरा खेळाडूंमध्ये असतो, तेव्हा संघाला पराभवाचा सामना करावा लागत नाही, अशी आकडेवारी सांगते. त्यामुळे अंतिम सामन्यातही तो खेळला, तर स्पेनच्या विजेतेपदाच्या आशा आणखी बळावतील, असे फुटबॉलप्रेमींचे मत आहे.
फिफा विश्वचषक आणि युरो स्पर्धांचा विचार केला, तर यामाल आतापर्यंत 12 वेळा स्पेनच्या स्टार्टिंग इलेव्हनमध्ये खेळला आहे. विशेष म्हणजे या सर्व 12 सामन्यांत स्पेनने विजय मिळवला आहे. ना पराभव, ना बरोबरी... प्रत्येक वेळी स्पेनने पूर्ण गुण मिळवले. त्यामुळे यामालचा हा विक्रम सध्या चाहत्यांमध्ये आणि फुटबॉल विश्लेषकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
स्पेनकडून यामालने आतापर्यंत 27 सामने स्टार्टिंग इलेव्हनमध्ये खेळले आहेत. त्यापैकी स्पेनने 21 सामने जिंकले, तर 6 सामने बरोबरीत सुटले. विशेष म्हणजे या 27 पैकी एकाही सामन्यात स्पेनला पराभव स्वीकारावा लागलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या उपस्थितीचा संघावर सकारात्मक परिणाम होत असल्याची चर्चा अधिक रंगू लागली आहे.
दुसऱ्या उपांत्य फेरीत अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यात लढत होणार आहे. या सामन्यातील विजेता संघ अंतिम फेरीत स्पेनसमोर उभा राहील. 19 जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात स्पेन चौथ्यांदा विश्वविजेतेपद पटकावणार का, आणि लामिन यामालचा 'विजयी फॉर्म्युला' कायम राहणार का, याकडे आता संपूर्ण फुटबॉलविश्वाचे लक्ष लागले आहे.