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FIFA World Cup 2026 चा पहिला सामना अवघ्या काही तासांवर! कधी आणि कुठे पाहता येणार LIVE सामना? जाणून घ्या सर्व माहिती

Mexico vs South Africa, FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 चा पहिला सामन्याची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पहिल्यांदाच तीन देश विश्वचषकाचे यजमानपद भूषवत आहेत, पहिला सामना हा मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका याच्यामध्ये होणार आहे तर दुसरा सामना हा दक्षिण कोरिया आणि झेकिया यांच्यात रंगणार आहे. पहिल्या दिनाच्या फिफा विश्वचषक वेळापत्रकासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 11, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:02 PM IST
FIFA World Cup 2026 चा पहिला सामना अवघ्या काही तासांवर! कधी आणि कुठे पाहता येणार LIVE सामना? जाणून घ्या सर्व माहिती

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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