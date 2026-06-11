/FIFA World Cup 2026 चा पहिला सामना अवघ्या काही तासांवर! कधी आणि कुठे पाहता येणार LIVE सामना? जाणून घ्या सर्व माहिती

Mexico vs South Africa, FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक सुरु व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत, पहिल्यांदाच 48 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर पहिल्यांदाच तीन देश विश्वचषकाचे यजमानपद भूषवत आहेत. 39 दिवस ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे, या स्पर्धेमध्ये 16 ठिकाणी सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहेत. तर या स्पर्धेत एकून 104 सामने खेळवले जाणार आहेत. स्पर्धेच्या ओपनिंग डेला दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. पहिला सामना हा मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका याच्यामध्ये होणार आहे तर दुसरा सामना हा दक्षिण कोरिया आणि झेकिया यांच्यात रंगणार आहे. पहिल्या दिनाच्या फिफा विश्वचषक वेळापत्रकासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
स्पर्धा 11 जून रोजी सुरु होणार आहे, पण भारतामध्ये या स्पर्धेची सुरुवात ही 12 जूनला होणार आहे. याचे कारण म्हणजेच पहिला सामना हा भारतामध्ये रात्री 12.30 वाजता सुरु होणार आहे. स्पर्धेचा पहिला सामना हा मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे या सामन्याची सुरुवात ही 12.30 वाजता होईल. तर स्पर्धेचा दुसरा सामना हा सकाळी 12 जूनला 7 वाजता सुरु होणार आहे.
हे ही वाचा
भारतामध्ये फिफा विश्वचषक 2026 चे लाईव्ह टेलिकास्ट हे टेलिव्हिजनवर Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD पाहता येणार आहे. तर या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही Zee5 अॅपवर आणि ZEE5 Websiteवर फुटबॅाल चाहत्यांना सामन्यांचे आनंद घेता येणार आहेत. या स्पर्धेमध्ये 48 संघ सहभागी झाले आहे त्यामुळे हे 48 संघाचे विभाजन हे 12 संघामध्ये करण्यात आले आहेत. या ग्रुपच्या प्रत्येक गटामध्ये चार संघ खेळतील.
राउंड ऑफ 32 : 28 जून - 3 जुलै
राउंड ऑफ 16 : 4 ते 7 जुलै
क्वाटरफायनल सामना : 9 ते 11 जुलै
सेमीफायनल सामन : 14 - 15 जुलै
ब्रान्झ मेडल सामना: 18 जुलै
फायनलचा सामना : 19 जुलै