मेस्सीचं स्वप्न अखेर भंगलं! फ्रांसच्या एबाप्पेने 'गोल्डन बूट' जिंकून रचला इतिहास

FIFA World Cup 2026 Golden Boot : फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना हा अर्जेंटिना विरुद्ध स्पेन यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात स्पेनने अर्जेंटीनाला मात देऊन १-० ने हा सामना जिंकला. यात फेरान टोरेसने १०६ व्या मिनिटाला गोल करून स्पेनला विजय मिळवून दिला. दोन्ही संघात झालेल्या रोमांचक लढतीत स्पेनने गत विजेत्या अर्जेंटिनाला मात दिली. त्यामुळे तब्बल १६ वर्षांनी फिफा वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचलेली स्पेन विजेती ठरली. अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलर लिओनल मेस्सी हा फायनलमध्ये आपल्या संघासाठी एकही गोल करू शकला नाही. त्यामुळे गोल्डन बूट जिंकण्याच्या शर्यतीत तो दोन गोलने मागे पडला आणि वर्ल्ड कपमध्ये त्याचे गोल्डन बूट विजयाचे स्वप्न भंगले. फ्रांसचा एबाप्पे हा फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या गोल्डन बूटचा मानकरी ठरला. त्याने यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये एकूण १० गोल आणि २ असिस्ट केले होते.
फ्रांसचा संघ यंदा वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमधूनच बाहेर पडला. त्यांना तिसऱ्या स्थानासाठी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात इंग्लंडकडून सुद्धा ४-६ ने पराभूत व्हावे लागले. मात्र फ्रांसचा स्टार फुटबॉलर किलियन एमबाप्पे याने २०२२ वर्ल्ड कप मध्ये गोल्डन बूट पटकावला होता. त्यानंतर सलग दुसऱ्या वर्ल्ड कपमध्ये त्याने संपूर्ण स्पर्धेत एकूण १० गोल आणि २ असिस्ट केले. तो या स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणारा फुटबॉलर ठरला, त्यामुळे गोल्डन बूट वर पुन्हा एकदा त्याने नाव कोरलं आणि सलग दुसऱ्यांदा गोल्डन बूट जिंकणारा तो पहिला खेळाडू ठरला.
फ्रांसच्या किलियन एमबाप्पेने फक्त गोल्डन बूट जिंकला नाही तर तो फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू ठरला. त्याने वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत एकूण 22 गोल केले. यात त्याने 2018 मध्ये 4, 2022 मध्ये 8, 2026 मध्ये 10 गोल केले. त्याने यासह लिओनल मेस्सीला मागे टाकले. अर्जेंटिनाच्या मेस्सीने 21 गोल केले होते. मेस्सीने 34 वर्ल्ड कप सामन्यात २१ गोल केले. तर एमबाप्पेने 22 सामन्यात एकूण 22 गोल केले.
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 10 गोल, 3 असिस्ट
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल, 4 असिस्ट
एर्लिंग हॉलंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हॅरी केन (इंग्लंड) - 6 गोल