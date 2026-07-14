/FIFA World Cup: उपांत्य फेरीत चार संघांची धडक! याआधी कोण किती वेळा ठरला आहे विजेता?

फुटबॉल विश्वचषकात चार संघांनी सेमीफायनलचं तिकीट मिळवलं आहे.. फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांनी उपांत्य फेरीत धडक मारत विजेतेपदाच्या शर्यतीत आपले स्थान कायम राखले आहे. यंदाच्या स्पर्धेत प्रथमच फिफा क्रमवारीतील अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीत पोहोचल्याने फुटबॉलप्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पहिल्या उपांत्य सामन्यात 14 जुलै रोजी फ्रान्स आणि स्पेन यांच्यात सामना होणार आहे. दोन्ही संघांनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रभावी कामगिरी करत प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली आहे. फ्रान्सने मोरोक्कोचा 2-0 असा पराभव करून पुढील फेरी गाठली, तर स्पेनने बेल्जियमवर 2-1 अशी मात करत उपांत्य फेरीचे तिकीट निश्चित केले. या सामन्यात फ्रान्सचा वेगवान आक्रमण आणि स्पेनचा चेंडूवरील नियंत्रणाचा खेळ यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
अर्जेंटिनाने आतापर्यंत तीन वेळा फिफा विश्वचषकावर आपले नाव कोरले आहे. 1978, 1986 आणि 2022 मध्ये त्यांनी जगज्जेतेपद पटकावले. 2022 मध्ये विजेतेपद जिंकल्यानंतर संघाने सातत्यपूर्ण कामगिरी कायम ठेवली असून यंदाही त्यांची विजेतेपदाची मोहीम दमदार राहिली आहे.
फ्रान्सने दोन वेळा विश्वचषक जिंकला आहे. 1998 आणि 2018 मध्ये त्यांनी ट्रॉफी उंचावली, तर 2022 मध्ये अंतिम फेरीत अर्जेंटिनाकडून पराभूत होत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. मात्र, यंदाच्या स्पर्धेतही फ्रान्सने संतुलित आणि प्रभावी खेळ करत पुन्हा एकदा विजेतेपदासाठी आपला दावा मजबूत केला आहे.
स्पेनने आपल्या इतिहासात केवळ एकदाच, 2010 मध्ये विश्वचषक जिंकला आहे. मात्र, 2026 च्या स्पर्धेत त्यांनी केलेली कामगिरी पाहता ते पुन्हा एकदा विश्वविजेते होण्याच्या शर्यतीतील प्रमुख दावेदार ठरले आहेत.
इंग्लंडने 1966 मध्ये पहिल्यांदाच आणि आतापर्यंत एकमेव विश्वचषक जिंकला होता. त्यानंतर अनेक वेळा संघ अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचला, मात्र विजेतेपदाने कायम हुलकावणी दिली. यंदा मात्र इंग्लंडकडे तब्बल सहा दशकांनंतर इतिहास घडवण्याची मोठी संधी आहे.
The final four. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eeHXvt8e0g— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
विशेष म्हणजे, यंदाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचलेल्या या चार संघांच्या नावावर एकूण सात फिफा विश्वचषक विजेतेपदे आहेत. त्यामध्ये अर्जेंटिनाचे तीन, फ्रान्सचे दोन, तर स्पेन आणि इंग्लंडचे प्रत्येकी एक विजेतेपद समाविष्ट आहे. मात्र, फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक पाच वेळा विजेतेपद जिंकण्याचा मान अजूनही ब्राझीलच्या नावावर कायम आहे.
इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर नॉर्वेचा स्टार स्ट्रायकर एर्लिंग हॅलंडचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला. यामुळे 'गोल्डन बूट' जिंकण्याचे हॅलंडचे स्वप्नही भंगले. त्याने या स्पर्धेत ७ गोल करत उत्कृष्ट कामगिरी केली होती, परंतु आता पुढील सामने नसल्यामुळे त्याला आपल्या गोलच्या संख्येत वाढ करता येणार नाही. इंग्लंडचा जूड बेलिंगहॅम हा आता टॉप ५ मध्ये आहे. हॅरी केन हाही इंग्लंडचाच खेळाडू आहे.