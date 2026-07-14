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FIFA World Cup: उपांत्य फेरीत चार संघांची धडक! याआधी कोण किती वेळा ठरला आहे विजेता?

फिफा विश्वचषक 2026 आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून उपांत्य फेरीत अर्जेंटिना, फ्रान्स, स्पेन आणि इंग्लंड या चार बलाढ्य संघांनी धडक मारली आहे. या चार संघांमध्ये विश्वचषक जिंकण्याचा सर्वाधिक अनुभव अर्जेंटिनाकडे आहे. त्यामुळे गतविजेता अर्जेंटिना यंदाही विजेतेपदाचा प्रमुख दावेदार मानला जात आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 14, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:15 AM IST
FIFA World Cup: उपांत्य फेरीत चार संघांची धडक! याआधी कोण किती वेळा ठरला आहे विजेता?
Image Credit: यंदा कोण मारणार बाजी? (Photo Credit: @FIFAWorldCup / X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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