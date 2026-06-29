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विश्वचषकात हाय व्होल्टेज ड्रामा! अखेरच्या क्षणी गोल रद्द; इराणचे स्वप्न भंगले, इजिप्त नॉकआउटमध्ये

 पुढील फेरीमध्ये ग्रुप जीच्या या अत्यंत महत्वाच्या सामन्यामध्ये आता इजिप्तने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. इजिप्तने इराणविरुद्ध 1-1 अशी बरोबरी साधली आणि पुढील फेरीचे तिकीट मिळवले आहे, या सामन्यामध्ये इराणच्या संघाने जवळजवळ विजय मिळवला होता पण त्यांना मिळालेला अतिरिक्त गोल त्यांच्याकडून हिसकावण्यात आला, नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 29, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:22 PM IST
विश्वचषकात हाय व्होल्टेज ड्रामा! अखेरच्या क्षणी गोल रद्द; इराणचे स्वप्न भंगले, इजिप्त नॉकआउटमध्ये
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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विश्वचषकात हाय व्होल्टेज ड्रामा! अखेरच्या क्षणी गोल रद्द; इराणचे स्वप्न भंगले, इजिप्त नॉकआउटमध्ये
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