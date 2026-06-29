/विश्वचषकात हाय व्होल्टेज ड्रामा! अखेरच्या क्षणी गोल रद्द; इराणचे स्वप्न भंगले, इजिप्त नॉकआउटमध्ये

फुटबॅाल विश्वचषक 2026 चा हा हंगाम आता दुसऱ्या टप्प्यात आहे, 48 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले होते. त्यामधील आता 32 संघ हे बाद फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत, मागील काही दिवसांपासून फुटबॅाल चाहत्यांना अनेक या स्पर्धेने भरपूर मनोरंजन केले आहे. अनेक वाद देखील या स्पर्धेच्या संदर्भात समोर आले आहेत आता फीफा विश्वचषकामध्ये आणखी एका संघाने इतिहास रचला आहे. पुढील फेरीमध्ये ग्रुप जीच्या या अत्यंत महत्वाच्या सामन्यामध्ये आता इजिप्तने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. इजिप्तने इराणविरुद्ध 1-1 अशी बरोबरी साधली आणि पुढील फेरीचे तिकीट मिळवले आहे, इराणचा संघ या या सामन्यामध्ये विजयाच्या फारच जवळ होता पण त्याचे हे स्थान एका गोलमुळे हुकले आहे.
सिएटलमध्ये इजिप्त विरुद्ध इराण यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यामध्ये इराणच्या संघाने जवळजवळ विजय मिळवला होता पण त्यांना मिळालेला अतिरिक्त गोल त्यांच्याकडून हिसकावण्यात आला. नक्की झाले काय या सामन्यातील या घटनेबद्दल सविस्तर सांगणार आहोत. अतिरिक्त वेळेत इराणने गोल केला, परंतु व्हिडिओ सहाय्यक रेफरी (व्हीएआर) च्या पुनरावलोकनानंतर तो ऑफसाइडमुळे रद्द करण्यात आला. हा गोल रद्द झाला नसता तर इराण सामना जिंकून थेट बाद फेरीत पोहोचला असता. इजिप्तच्या संघाने सुरुवातीपासूनच आक्रमक शैली पाहायला मिळाली आणि इजिप्तने सामन्याला सुरुवात झाल्यानंतर पाचव्या मिनिटालाच आघाडी घेतली.
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इजिप्तने पहिला गोल केल्यानंतर ते सामन्यामध्ये आघाडी टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरला, इजिप्तनच्या पहिला गोल झाल्यानंतर सामन्यात इराणने पुनरागमन केले आणि सामन्याच्या 14 व्या मिनिटाला रामिन रेझायनने गोल करत सामना बरोबरीत आणला. दोन्ही संघांनी अनेक संधी निर्माण केल्या होत्या पण कोणत्याही संघाला सामन्यामध्ये आघाडी घेता आली नाही. दोन्ही संघांना अतिरिक्त वेळ मिळाला यामध्ये खलीलजादेहने इराणकडून गोल केला आणि संघाला जिंकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु व्हीएआर पुनरावलोकनात तो ऑफसाइड ठरला. या वादग्रस्त गोलनंतर सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात गोंधळ पाहायला मिळाला आहे. या एका गोलमुळे निकालावर आणि संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
इराणचा गोल रद्द झाल्यामुळे इराणला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे इराणकडून थेट बाद फेरीत पोहोचण्याची आणि जिंकण्याची संधी हिरावून घेण्यात आली. आता इराणचे भवितव्य इतर सामन्यांच्या निकालावर अवलंबून आहे. सध्या इराणच्या खात्यात तीन गुण असून बाद फेरीत पोहोचणे कठीण दिसत आहे. ग्रुप जीच्या आणखी एका सामन्यात बेल्जियमने न्यूझीलंडचा 5-1 असा पराभव केला आणि नेत्रदीपक पद्धतीने बाद फेरीत प्रवेश केला. 28 व्या आणि 50 व्या मिनिटाला लिआंड्रो ट्रॉसार्डने दोन गोल करून विजयाचा पाया रचला.