/25 वर्षांचा हॉलंड, मेस्सी आणि एमबाप्पेला देतोय टक्कर! गोल्डन बूटची रेस झाली रोमांचक

FIFA World Cup 2026 : 6 जुलै रोजी ब्राझील विरुद्ध नॉर्वे यांच्यात झालेल्या प्री क्वार्टर फायनल सामन्यात नॉर्वेने 5 वेळा चॅम्पियन राहिलेल्या ब्राझीलला हरवून वर्ल्ड कप इतिहासातील सर्वात मोठा उलटफेर केला. नॉर्वेच्या या ऐतिहासिक विजयात त्यांचा स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलंड याने महत्वाची भूमिका निभावली. त्याने ब्राझील विरुद्ध दोन गोल केले आणि त्यांना थेट स्पर्धेबाहेर केलं. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात नॉर्वेने 2-1 ने बाजी मारली असून पहिल्यांदा वर्ल्ड कप क्वाटर फायनलमध्ये जागा निश्चित केली आहे.
नॉर्वेला क्वाटर फायनलपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी स्टार खेळाडू अर्लिंग हॉलंडचं सर्वात महत्वाचं योगदान राहीलं. या स्पर्धेत अद्याप एकही असा सामना नव्हता ज्यात हॉलंडने गोल केलेला नाही. ब्राझील विरुद्ध सामन्यात तर त्याने दोन जबरदस्त गोल करून अर्जेंटिनाच्या लिओनल मेस्सी आणि फ्रांसच्या किलियन एमबाप्पेला संदेश पाठवला. गोल्डन बूट जिंकण्याच्या रेसमध्ये सुद्धा अर्लिंग हॉलंड हा मेस्सी आणि एमबाप्पेला टक्कर देत आहे.
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला स्पर्धेच्या अंती गोल्डन बूट हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येतं. सध्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सर्वाधिक गोल करण्याच्या बाबतीत तीन खेळाडू हे बरोबरीत आहेत,. अर्जेंटिनाचा खेळाडू लिओनल मेस्सी, फ्रांसचे किलियन एमबाप्पे आणि नॉर्वेचा अर्लिंग हॉलंड या तिघांनी सुद्धा प्रत्येकी 7-7 गोल केलेत. गोल्डन बूटची रेस आता रोचक होत चालली असून तीन खेळाडू या स्पर्धेत गोल मशीन आहेत. फिफा वर्ल्ड कपच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात 3 खेळाडूंनी 7 किंवा त्यापेक्षा जास्त गोल केलेत.
लिओनल मेस्सी (अर्जेंटीना)- 7 गोल
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)- 7 गोल
अर्लिंग हॉलंड (नॉर्वे)- 7 गोल
हॅरी केन (इंग्लंड)- 5 गोल
ओस्मान डेम्बेले (फ्रांस)- 4 गोल