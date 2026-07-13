गोल्डन बूटच्या शर्यतीतून हालंड OUT, अचानक 'या' खेळाडूने मारली टॉप 5 मध्ये एंट्री

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा आता अतिशय रोमांचक टप्प्यावर आली असून स्पर्धेचे क्वाटर फायनल सामने संपून आता सेमी फायनल सामन्यांना सुरुवात होणार आहे. सेमी फायनलसाठी फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटिना आणि इंग्लंड या संघांनी क्वालिफाय केलं असून 15 आणि 16 जुलै या दोन दिवशी हे सामने रंगणार आहेत. यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपच्या गोल्डन बूटसाठी स्टार खेळाडूंमध्ये चुरस रंगली आहे. आधी अर्जेंटिनाचा मेस्सी, फ्रांसचा एम्बाप्पे आणि नॉर्वेचा हालंड यांच्यात मोठी स्पर्धा होती, मात्र इंग्लंडने क्वाटर फायनलमध्ये नॉर्वे संघाला बाहेर केल्याने हालंडचं गोल्डन बूट विजयाचं स्वप्न भंगलं आहे. एर्लिंग हालंडने यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करताना 7 गोल केले. मात्र आता पुढे तो कोणताही सामना न खेळणार असल्याने त्याच्या गोलच्या संख्येत वाढ होऊ शकणार नाही.
नॉर्वे संघ स्पर्धेतून बाहेर गेल्याने इंग्लंडचा स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहॅमने क्वाटर फायनलमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करत दोन गोल केले आहेत. तर नॉर्वे विरुद्ध विजय मिळवून महत्वाची भूमिका निभावली आहे. बेलिंगहॅमने या स्पर्धेत एकूण 6 गोल करून गोल्डन बूटच्या रेसमध्ये टॉप 5 त्याने खेळाडूंमध्ये स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. इंग्लंड सेमी फायनल फेरीत पोहोचल्यामुळे, बेलिंगहॅमकडे आता आपल्या गोलची संख्या वाढवण्याची एक उत्तम संधी आहे.
सध्या गोल्डन बूटच्या शर्यतीत अनेक मोठ्या नावांचा समावेश झाला असून अर्जेंटिनाच्या लिओनल मेस्सी, फ्रांसचा किलियन एम्बाप्पे, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन, जूड बेलिंगहॅम आणि नॉर्वेचा एर्लिंग हॉलंड यांचा टॉप 5 मध्ये समावेश आहे. हालंडचा वर्ल्ड कपमधील प्रवास संपला असून इतर ४ खेळाडूंकडे आपल्या गोलची संख्या वाढवण्यासाठी अजून संधी आहेत.
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हॅरी केन (इंग्लंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लंड) - 5 गोल
लिओनल मेस्सी हा पुन्हा एकदा अर्जेंटिना संघाला चॅम्पियन बनवण्या सोबतच स्वतः गोल्डन बूट जिंकण्याच्या सुद्धा प्रयत्नात असेल. अर्जेंटिनाने उपांत्य फेरीत धडक मारल्यामुळे, त्यांना 'गोल्डन बूट'च्या शर्यतीत आघाडी घेण्याची संधी आहे. त्याच वेळी, फ्रान्सचा किलियन एमबाप्पेही उत्कृष्ट लयीत असून, प्रत्येक सामन्यात तो प्रतिस्पर्धी संघाच्या बचावफळीसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.