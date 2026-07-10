/गोल्डन बूटच्या शर्यतीत मेस्सी आणि एमबाप्पेमध्ये चुरस, सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांमध्ये कोण पुढे?

Golden Boot Race FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा पहिला क्वाटर फायनल सामना फ्रान्स विरुद्ध मोरक्को यांच्यात पार पडला. या सामन्यात फ्रान्सने मोरोक्कोवर 2-0 ने एकतर्फी विजय मिळवला आणि वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमधील आपली जागा निश्चित केली. फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एमबाप्पे याने मोरोक्को विरुद्ध 60 व्या मिनिटाला गोल केला आणि त्याने अर्जेंटिनाचा स्टार लिओनल मेस्सीशी बरोबरी साधली. फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 मध्ये गोल्डन बूटची शर्यत अधिक रोमांचक बनली आहे. मेस्सी आणि एमबाप्पे हे त्यांच्या संघाकडून खेळताना प्रत्येक सामन्यात जबरदस्त कामगिरी करत आहेत.
शुक्रवारी मोरोक्को विरुद्ध गोल करताच एमबाप्पेने मेस्सीची बरोबरी केली. दोघांनी या स्पर्धेत एकूण 8 गोल केले. या शर्यतीत नॉर्वेचा एर्लिंग हालंड हा सुद्धा जास्त मागे राहिला नाही. त्याने आतापर्यंत तब्ब्ल 7 गोल केले.
किलियन एमबाप्पे (फ्रान्स) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लंड) - 6 गोल
उस्मान डेंबेले (फ्रान्स) - 5 गोल
26 व्या मिनिटाला पेनल्टी मिस केली.
60 व्या मिनिटाला गोल करून फ्रान्सला आघाडी मिळवून दिली.
66 व्या मिनिटाला असिस्ट केलं आणि डेंबेलेने स्कोअर 2-0 झाला.
एमबाप्पेने गोल करण्याच्या प्रयत्नात 4 शॉट मारले ज्यातील 2 ऑन टारगेट होते.
फ्रान्सने फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये लागोपाठ दुसऱ्यांदा मोरक्कोचं स्वप्न मोडलं आहे. चार वर्षांपूर्वी कतारमध्ये झालेल्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये हे दोन संघ सेमी फायनलमध्ये भिडले होते. तेव्हा सुद्धा फ्रान्सने हा सामना 2-0 ने जिंकला होता. तर यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 दोन्ही संघ क्वाटर फायनलमध्ये भिडले आणि यावेळी सुद्धा फ्रान्सने मोरोक्कोला डॉमिनेट करून 2-0 ने सामना जिंकला.