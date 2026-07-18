/FIFA World Cup : मेस्सीचं गोल्डन बूट जिंकण्याचं स्वप्न 3 खेळाडूंमुळे भंगणार? कोण कोण शर्यतीत?

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या स्पर्धेत आता फक्त दोन सामने शिल्लक असून यापैकी एक सामना हा तिसऱ्या स्थानासाठी 18 जुलै रोजी फ्रान्स विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात होईल. तर वर्ल्ड कपचा फायनल सामना हा 19 जुलै रोजी अर्जेंटिना विरुद्ध स्पेन यांच्यात होणार आहे. मात्र या दरमतयं स्पर्धेतील फक्त वर्ल्ड कप ट्रॉफी आणि ब्रॉन्झ मेडलची नाही तर गोल्डन बूटची शर्यत सुद्धा आता अतिशय रोमांचक झाली आहे. सध्या अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलर लिओनल मेस्सी हा गोल्डन बूटच्या शर्यतीत सर्वात पुढे आहे. मात्र तीन खेळाडू हे मेस्सीचं गोल्डन बूट जिंकण्याचं स्वप्न मोडू शकतात. मेस्सीने त्याच्या वर्ल्ड कप करिअरमध्ये आतापर्यंत गोल्डन बूट जिंकलेला नाही. मात्र यावेळी तो या पुरस्काराच्या खूप जवळ पोहोचला आहे.
लिओनल मेस्सीने वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत 8 गोल केले असून 4 असिस्ट केले आहेत. गोल्डन बूटच्या रेसमध्ये सध्या अर्जेंटिनाचा दिग्गज खेळाडू मेस्सी हा सर्वोच्च स्थानी आहे. फिफाच्या नियमांनुसार जर दोन खेळाडूंच्या गोलची संख्या समान असेल तर त्यापैकी जास्त असिस्ट करणाऱ्या खेळाडूला पुढे ठेवलं जातं. हेच कारण आहे की स्पर्धेत 8 गोल केलेले असून सुद्धा मेस्सी हा नंबर 1 वर आहे. आता मेस्सीकडे फक्त एक फायनलचा सामना शिल्लक आहे. जर या सामन्यात मेस्सी गोल करू शकला नाही तर प्रतिद्वंद्वी त्याच्या पुढे निघून जातील. असं झालं तर मेस्सीचं गोल्डन बूट जिंकण्याचं स्वप्न भंगू शकतं.
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल, 4 असिस्ट
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल, 3 असिस्ट
एर्लिंग हॉलंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हॅरी केन (इंग्लंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लंड) - 5 गोल
वर्ल्ड कप 2026 मध्ये फक्त दोन सामने शिल्लक असून याच दोन सामन्यातून गोल्डन बूट कोणाला जाणार हे ठरेल. एकीकडे मेस्सी स्पेन विरुद्ध होणाऱ्या फायनल सामन्यात गोल करून गोल्डन बूटची दावेदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल तर दुसरीकडे एम्बाप्पे आणि हॅरी केन तसेच जूड बेलिंगहॅम तिसऱ्या स्थानावर चॅलेंज देण्यासाठी मैदानात उतरेल. त्यामुळे यंदा ट्रॉफी सोबतच गोल्डन बूटची शर्यत सुद्धा रोमांचक राहणार आहे.