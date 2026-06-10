/FIFA World Cup 2026: भारतातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी; झी नेटवर्कमुळे थेट सामने पाहण्याचा मार्ग मोकळा

FIFA World Cup Schedule IST 2026: फुटबॉल विश्वातील सर्वात मोठी स्पर्धा असलेल्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. भारतातील लाखो फुटबॉल चाहत्यांसाठी मोठी बातमी म्हणजे या स्पर्धेच्या थेट प्रक्षेपणाबाबतचा संभ्रम अखेर दूर झालाय. फिफासोबत झालेल्या महत्त्वाच्या करारानंतर भारतात विश्वचषकाचे सामने टीव्ही आणि डिजिटल दोन्ही माध्यमांवर पाहता येणार आहेत. त्यामुळे चाहत्यांना प्रत्येक सामन्याचा थरार घरबसल्या अनुभवता येणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतीय मनोरंजन क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी झी एंटरटेनमेंटने फिफासोबत दीर्घकालीन करार केला आहे. या करारानुसार 2026 च्या विश्वचषकासह 2034 पर्यंत होणाऱ्या अनेक प्रमुख फिफा स्पर्धांचे प्रक्षेपण हक्क झी नेटवर्ककडे आले आहेत. यामध्ये FIFA Women’s World Cup 2027 आणि FIFA World Cup 2030 यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आगामी काही वर्षांतील महत्त्वाच्या फुटबॉल स्पर्धा भारतीय प्रेक्षकांना एका प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार आहेत.
डिजिटल माध्यमांचा वापर करणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी सर्व सामने Zee5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रसारित केले जाणार आहेत. मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट आणि स्मार्ट टीव्हीवरून चाहते सामने पाहू शकतील. त्यामुळे प्रवासात असतानाही किंवा घराबाहेर असतानाही फुटबॉलप्रेमींना एकही सामना चुकवावा लागणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रेक्षकांना अधिक सोयीस्कर पद्धतीने विश्वचषकाचा आनंद घेता येणार आहे.
टीव्हीवर सामने पाहण्यास प्राधान्य देणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी झी नेटवर्कने विशेष तयारी केली आहे. कंपनीने नवीन स्पोर्ट्स वाहिन्यांचे नेटवर्क सुरू केले असून त्यावर विश्वचषकातील सामने प्रसारित केले जाणार आहेत. युनिट8 स्पोर्ट्स 1, युनिट8 स्पोर्ट्स 1 HD, युनिट8 स्पोर्ट्स 2 आणि युनिट8 स्पोर्ट्स 2 HD या वाहिन्यांवर सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या चित्रगुणवत्तेसह प्रेक्षकांना सामन्यांचा आनंद घेता येईल.
यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांत आयोजित केला जात आहे. स्पर्धेत प्रथमच 48 संघ सहभागी होणार असून एकूण 104 सामने खेळवले जाणार आहेत. उद्घाटनाचा सामना 11 जून रोजी होणार असून अंतिम सामना 19 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. वेळेतील फरकामुळे भारतीय प्रेक्षकांना काही सामने रात्री उशिरा, तर काही सामने पहाटे आणि सकाळी पाहावे लागतील. भारतीय वेळेनुसार प्रमुख सामने रात्री 12:30, पहाटे 3:30, सकाळी 6:30 आणि 9:30 वाजता सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फुटबॉल चाहत्यांसाठी पुढील काही आठवडे अक्षरशः पर्वणी ठरणार आहेत.