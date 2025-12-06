English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
FIFA World Cup 2026: कोणत्या टीममधून खेळणार रोनाल्डो आणि मेसी? फिफा विश्वचषकासाठी संघांचा ग्रुप जाहीर, जाणून घ्या संपूर्ण लिस्ट

FIFA World Cup 2026: फिफाने 2026 च्या विश्वचषकासाठी गटांची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षीच्या विश्वचषक विजेत्या अर्जेंटिनाला गट जे मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 6, 2025, 11:55 AM IST
FIFA World Cup 2026: कोणत्या टीममधून खेळणार रोनाल्डो आणि मेसी? फिफा विश्वचषकासाठी संघांचा ग्रुप जाहीर, जाणून घ्या संपूर्ण लिस्ट
FIFA World Cup 2026 Groups Announced: फुटबॉल जगातील सर्वात मोठा आणि लोकप्रिय महाकुंभ म्हणजे फिफा वर्ड कप (FIFA World Cup)! 2026 साली होणारा फिफा वर्ड कप हा इतिहासातला सर्वात मोठा स्पर्धा ठरणार आहे. कारण यामध्ये एकूण 48 संघ भाग घेणार आहेत, जे आतापर्यंत कोणत्याही वर्ल्ड कपमध्ये झालेले नाही. यापूर्वी FIFA वर्ल्ड कपमध्ये जास्तीत जास्त 32 संघांनीच भाग घेतला होता. त्यामुळे फुटबॉल प्रेमी आणि चाहते यावेळी विशेष उत्साहित आहेत. या वर्ल्ड कपचे आयोजन संयुक्त अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे संयुक्तरित्या केले जाणार आहे. हा इतिहासातील पहिला FIFA वर्ल्ड कप आहे जो तीन देशांमध्ये एकत्र होणार आहे.

स्पर्धेची तारीख आणि ठिकाण

  • सुरुवात: 11 जून 2026
  • फाइनल सामना: 19 जुलै 2026
  • फाइनल स्थान: मेट लाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, अमेरिका

ग्रुप ड्रॉ कार्यक्रमात हॉलीवूड आणि स्पोर्ट्सच्या दिग्गज उपस्थित होते. यामध्ये टॉम ब्रॅडी, शॅक्विल ओ’नील, आरोन जज, वेन ग्रेट्झकी यांचा समावेश होता, ज्यांनी ग्रुप्सची घोषणा केली.

क्वालीफाय झालेले संघ आणि बाकीचे संघ

सध्या 42 संघांनी क्वालीफाय केले आहेत, तर अजून 6 संघांचे क्वालीफिकेशन बाकी आहे. यामध्ये दोन संघ इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ मार्गे वर्ल्ड कपमध्ये प्रवेश करतील.

यावेळी काही संघ वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदा भाग घेणार आहेत. यामध्ये जॉर्डन, केप वर्डे, कुराकाओ आणि उज्बेकिस्तान यांचा समावेश आहे, जे चाहत्यांसाठी खास अनुभव ठरेल.

स्टार खेळाडू आणि त्यांचे ग्रुप्स

या वर्ल्ड कपमध्ये अनेक जगप्रसिद्ध स्टार्स आपली टीम घेऊन मैदानात उतरणार आहेत.

  • क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पोर्तुगाल) – ग्रुप-के
  • लियोनेल मेसी (अर्जेंटिना) – ग्रुप-जे
  • काइलियन एम्बापे (फ्रान्स) – ग्रुप-आय
  • एर्लिंग हालंड (नॉर्वे) – ग्रुप-आय

या स्टार खेळाडूंचा सामना पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता प्रचंड आहे.

ग्रुप्सची संपूर्ण यादी

  • ग्रुप A: मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, 1 क्वालीफाय टीम
  • ग्रुप B: कॅनडा, कतार, स्वित्झर्लंड, 1 क्वालीफाय टीम
  • ग्रुप C: ब्राझील, मोरोक्को, हैती, स्कॉटलंड
  • ग्रुप D: संयुक्त राज्य अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, 1 क्वालीफाय टीम
  • ग्रुप E: जर्मनी, कुराकाओ, आयव्हरी कोस्ट, इक्वाडोर
  • ग्रुप F: नेदरलँड, जपान, ट्युनिशिया, 1 क्वालीफाय टीम
  • ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलँड
  • ग्रुप H: स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे
  • ग्रुप I: फ्रान्स, सेनेगल, प्लेऑफ-2, नॉर्वे
  • ग्रुप J: अर्जेंटिना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन
  • ग्रुप K: पुर्तगाल, प्लेऑफ-1, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया
  • ग्रुप L: इंग्लंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा

रोमांचक टप्पे आणि अपेक्षित सामना

FIFA World Cup 2026 मध्ये 48 संघ भाग घेणार आहेत, त्यामुळे स्पर्धा पूर्वीपेक्षा अधिक रोमांचक ठरणार आहे. रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे आणि हालंड सारख्या स्टार खेळाडूंचा सामना पाहण्यासाठी जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली आहे. अर्जेंटिना मागील विजेता असून, पुर्तगाल, फ्रान्स आणि इंग्लंड ही संघे देखील विजेत्याच्या दावेदार मानली जात आहेत. या वर्ल्ड कपमध्ये अनेक संघांच्या पहिल्या सहभागामुळे नव्या खेळाडूंचा चमकदार प्रदर्शन पाहायला मिळेल. वर्ल्ड कपच्या उद्घाटनापासून फाइनलपर्यंत सर्व सामना उत्सुकतेने आणि मोठ्या प्रमाणात जगभरातील चाहते पाहतील.

FAQ 

1. FIFA World Cup 2026 कधी सुरू होणार आहे?

FIFA World Cup 2026 ची सुरुवात 11 जून 2026 रोजी होणार आहे, तर अंतिम सामना 19 जुलै 2026 रोजी खेळला जाईल.

2. या वर्ल्ड कपमध्ये किती संघ सहभागी होतील?

या वेळी 48 संघ वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होणार आहेत, ज्यामुळे हा इतिहासातील सर्वात मोठा FIFA World Cup असणार आहे.

3. FIFA World Cup 2026 कुठे आयोजित केला जाईल?

ही स्पर्धा संयुक्तपणे अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे आयोजित केली जाईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

