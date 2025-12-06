FIFA World Cup 2026: कोणत्या टीममधून खेळणार रोनाल्डो आणि मेसी? फिफा विश्वचषकासाठी संघांचा ग्रुप जाहीर, जाणून घ्या संपूर्ण लिस्ट

FIFA World Cup 2026 Groups Announced: फुटबॉल जगातील सर्वात मोठा आणि लोकप्रिय महाकुंभ म्हणजे फिफा वर्ड कप (FIFA World Cup)! 2026 साली होणारा फिफा वर्ड कप हा इतिहासातला सर्वात मोठा स्पर्धा ठरणार आहे. कारण यामध्ये एकूण 48 संघ भाग घेणार आहेत, जे आतापर्यंत कोणत्याही वर्ल्ड कपमध्ये झालेले नाही. यापूर्वी FIFA वर्ल्ड कपमध्ये जास्तीत जास्त 32 संघांनीच भाग घेतला होता. त्यामुळे फुटबॉल प्रेमी आणि चाहते यावेळी विशेष उत्साहित आहेत. या वर्ल्ड कपचे आयोजन संयुक्त अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे संयुक्तरित्या केले जाणार आहे. हा इतिहासातील पहिला FIFA वर्ल्ड कप आहे जो तीन देशांमध्ये एकत्र होणार आहे.
ग्रुप ड्रॉ कार्यक्रमात हॉलीवूड आणि स्पोर्ट्सच्या दिग्गज उपस्थित होते. यामध्ये टॉम ब्रॅडी, शॅक्विल ओ’नील, आरोन जज, वेन ग्रेट्झकी यांचा समावेश होता, ज्यांनी ग्रुप्सची घोषणा केली.
सध्या 42 संघांनी क्वालीफाय केले आहेत, तर अजून 6 संघांचे क्वालीफिकेशन बाकी आहे. यामध्ये दोन संघ इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ मार्गे वर्ल्ड कपमध्ये प्रवेश करतील.
यावेळी काही संघ वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदा भाग घेणार आहेत. यामध्ये जॉर्डन, केप वर्डे, कुराकाओ आणि उज्बेकिस्तान यांचा समावेश आहे, जे चाहत्यांसाठी खास अनुभव ठरेल.
या वर्ल्ड कपमध्ये अनेक जगप्रसिद्ध स्टार्स आपली टीम घेऊन मैदानात उतरणार आहेत.
या स्टार खेळाडूंचा सामना पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता प्रचंड आहे.
FIFA World Cup 2026 मध्ये 48 संघ भाग घेणार आहेत, त्यामुळे स्पर्धा पूर्वीपेक्षा अधिक रोमांचक ठरणार आहे. रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे आणि हालंड सारख्या स्टार खेळाडूंचा सामना पाहण्यासाठी जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली आहे. अर्जेंटिना मागील विजेता असून, पुर्तगाल, फ्रान्स आणि इंग्लंड ही संघे देखील विजेत्याच्या दावेदार मानली जात आहेत. या वर्ल्ड कपमध्ये अनेक संघांच्या पहिल्या सहभागामुळे नव्या खेळाडूंचा चमकदार प्रदर्शन पाहायला मिळेल. वर्ल्ड कपच्या उद्घाटनापासून फाइनलपर्यंत सर्व सामना उत्सुकतेने आणि मोठ्या प्रमाणात जगभरातील चाहते पाहतील.
1. FIFA World Cup 2026 कधी सुरू होणार आहे?
FIFA World Cup 2026 ची सुरुवात 11 जून 2026 रोजी होणार आहे, तर अंतिम सामना 19 जुलै 2026 रोजी खेळला जाईल.
2. या वर्ल्ड कपमध्ये किती संघ सहभागी होतील?
या वेळी 48 संघ वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होणार आहेत, ज्यामुळे हा इतिहासातील सर्वात मोठा FIFA World Cup असणार आहे.
3. FIFA World Cup 2026 कुठे आयोजित केला जाईल?
ही स्पर्धा संयुक्तपणे अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे आयोजित केली जाईल.