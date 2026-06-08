/1,29,00,00,00,00,000 रुपये, FIFA 2026 इतिहासातला दुसरा सर्वात महागडा वर्ल्ड कप, यंदा असं काय असणार खास?

FIFA World Cup 2026 : गुरुवार 11 जून पासून फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला (FIFA World Cup 2026) सुरुवात होतेय. फिफा हा फुटबॉलचा जगातील सर्वात मोठी स्पर्धा आहे. यंदा ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये होणार आहे. आजपासून 96 वर्षांपूर्वी फिफामधील पहिला सर्वात महागडा वर्ल्ड कप पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर यंदा होणारा फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा फिफाच्या इतिहासातील सर्वात महागडा वर्ल्ड कप ठरणार आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 48 देशांचे संघ चॅम्पियन बनण्याच्या रेसमध्ये आहेत. हा फिफा वर्ल्ड कप 38 दिवस चालणार असून यात एकूण 104 सामने खेळवले जातील. यंदाचा वर्ल्ड कप हा फिफाच्या इतिहसातील सर्वात मोठा सीजन असणार आहे. सोबतच 1 लाख 29 हजार कोटी रुपयांच्या खर्च या सीजनवर करण्यात आलेला आहे. तिथेच कतार 2022 मध्ये 17 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची प्राईज मनी एकूण 871 मिलियन डॉलर म्हणेजच जवळपास 83000 कोटी रुपये आहे. ही प्राईजमनी कतार वर्ल्ड कपपेक्षा 49 टक्के जास्त आहे. मागच्यावेळी एकूण प्राईज मनी 4190 कोटी रुपयांची होती. यंदा फीफा वर्ल्ड कप 2026 जिंकणाऱ्या संघाला 50 मिलियन डॉलर म्हणजेच 477 कोटी रुपये प्राईज मनी मिळेल.
फिफाला यंदा आशा आहे की प्रेक्षक संख्या यंदा 600 कोटींपर्यंत पोहोचेल. मागील 2022 मध्ये कतारला झालेल्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये 500 कोटी लोकांनी हा वर्ल्ड कप पाहिला. हेच कारण आहे की वर्ल्ड कप फक्त खेळाचे आयोजन नाही तर इंटरनॅशनल ब्रँड्स, ब्रॉडकास्ट कंपनी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी एक सर्वात मोठा मंच आहे.
यंदा एकूण 1248 खेळाडू हे फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा भाग असणार आहेत.
यात एकूण 48 संघात प्रत्येकी 26 खेळाडूंचा समावेश असणार आहे.
357 खेळाडू असे सुद्धा असतील जे यापूर्वी स्पर्धेत खेळले आहेत आणि मग यावेळी पुन्हा पुनरागमन करतील.
891 खेळाडू असे सामील आहेत जे फुटबॉल करिअरमध्ये पहिल्यांदा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी उतरतील.
22 वर्ल्ड कप विजेते सुद्धा यंदा स्पर्धेत खेळताना दिसतील.
यंदा लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि गुइलर्मो ओकोआ या संघांचा भाग आहे.
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)- 38 वय
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल)- 41 वय
गुइलर्मो ओकोआ (मॅक्सिको)- 40 वय
फिफा वर्ल्ड कप 2026 टेक्निकच्याबाबतीत इतिहास रुचणार आहे. प्रत्येक स्टेडियममध्ये 16 ट्रॅकिंग कॅमेरे खेळाडूंची हालचाल रेकॉर्ड करतील. पहिल्यांदाच, 3D डिजिटल मॉडेलिंगसह AI आधारित रिअल टाइम डिजिटल प्लेअर मॉडेल्सचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे ऑफसाइडचे निर्णय पूर्वीपेक्षा अधिक जलद आणि अचूक घेता येतील.