/FIFA World Cup 2026: आता खेळ बाद फेरीची समीकरणे बदलणारे! आत्तापर्यंत काय काय झालं? जाणून घ्या एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या ग्रुप स्टेजचे (Group Stage) अंतिम आणि सर्वात चुरशीचे सामने २६ जूनच्या मध्यरात्रीपासून ते २८ जूनच्या सकाळपर्यंत खेळवले जात आहेत. २६ जून मध्यरात्रीचे हे सामने 'ग्रुप I' आणि 'ग्रुप H' मधील बाद फेरीची (Knockout Stage) अंतिम समीकरणे ठरवणारे होते. तर 'ग्रुप G' मधील संघांसाठी हे सामने बाद फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी 'करा किंवा मरा' (Must-Win) अशा स्वरूपाचे होते. या सत्रात जगातील सर्वात बलाढ्य संघ (Argentina, England, Portugal) 'ग्रुप J, K आणि L' मधील आपले अंतिम साखळी सामने खेळतील.
फ्रान्स विरुद्ध नॉर्वे यांच्यातील अत्यंत चुरशीचा सामना अमेरिकेतील बॉस्टन येथील जिलेट स्टेडियमवर खेळवला गेला ज्यात फ्रान्सने हा सामना ४-१ अशा मोठ्या फरकाने जिंकला. हा सामना जागतिक फुटबॉलमधील दोन दिग्गजांमधील 'स्टार वॉर' मानला जात होता, ज्यामध्ये फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एमबाप्पे आणि नॉर्वेचा युवा हिरो अर्लिंग हालँड हे एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते.
ग्रुप 'I' च्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात सेनेगलने इराकचा ५-० असा धुव्वा उडवला. हा सामना कॅनडातील टोरोंटो येथील 'टोरोंटो स्टेडियम' वर खेळवला गेला. सामन्याच्या अवघ्या चौथ्या मिनिटाला सेनेगलच्या हबीब दियाराने पहिला गोल करून संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. विश्वचषकाच्या इतिहासातील सेनेगलचा हा सर्वात वेगवान गोल ठरला.
ग्रुप 'H' चा केप व्हर्डे आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील महत्त्वाचा सामना अमेरिकेतील हॉस्टन येथील एनआरजी स्टेडियमवर नुकताच पार. हा सामना दोन्ही संघांसाठी बाद फेरीत पोहोचण्याच्या दृष्टीने अतिशय निर्णायक होता. हा सामना ०-० असा बरोबरीवर सुटला आहे.
ग्रुप 'H' चा अतिशय महत्त्वाचा आणि थरारक सामना उरुग्वे आणि स्पेन यांच्यात मेक्सिकोमध्ये खेळवला गेला. यामध्ये स्पेनला १-० असा महत्त्वपूर्ण विजय मिळाला. स्पर्धेतील आपले आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी सेनेगलला मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे गरजेचे होते, पण त्यांना विजय मिळवता आला नाही.
या सर्व सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण, वेळापत्रक आणि लाइव्ह स्कोअर पाहण्यासाठी तुम्ही FIFA Official किंवा ESPN च्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
भारतात फिफा विश्वचषक (FIFA World Cup) २०२६ चे सर्व सामने ZEE5 आणि Unite8 Sports चॅनेलवर थेट पाहता येतील.
ZEE5 ॲप आणि वेबसाईट: तुम्ही तुमच्या मोबाईल, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीवर 'ZEE5' च्या माध्यमातून सर्व १०४ सामने लाइव्ह स्ट्रीम पाहू शकता.
सबस्क्रिप्शन पॅक: विश्वचषक पाहण्यासाठी ZEE5 ने खास 'FIFA World Cup + All Access' पॅक आणला आहे, ज्याची किंमत ₹७९९ (३ महिन्यांसाठी) आणि ₹१,६९९ (१ वर्षासाठी) आहे.
टीप: जर तुमच्याकडे एअरटेल (Airtel) किंवा जिओ (Jio) चे ब्रॉडबँड बंडल पॅक असतील, तर त्यावर हे सामने थेट दिसणार नाहीत; त्यासाठी तुम्हाला स्वतंत्र फिफा पॅक घ्यावा लागेल.
Unite8 Sports नेटवर्क: झी नेटवर्कने खास सुरू केलेल्या नवीन क्रीडा चॅनेल्सवर हे सामने टीव्हीवर दाखवले जात आहेत:
Unite8 Sports 1 / 1 HD (हिंदी समालोचनासाठी)
Unite8 Sports 2 / 2 HD (इंग्रजी समालोचनासाठी)
हे चॅनेल्स तुम्ही टाटा प्ले (Tata Play), एअरटेल डिजिटल टीव्ही, किंवा डिश टीव्हीवर सबस्क्राईब करून पाहू शकता.