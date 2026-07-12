/लवकरच सुरु होणार सेमीफायनल! उपांत्यपूर्व फेरीच्या शेवटच्या दोन सामन्यात काय काय घडलं? जाणून घ्या

फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्यपूर्व फेरीचे (Quarter-finals) सर्व सामने पूर्ण झाले असून अव्वल ४ संघ निश्चित झाले आहेत. या रोमांचक फेरीत एकूण ८ संघांमध्ये ४ कडाक्याचे सामने खेळवले गेले, ज्यातून माजी विश्वविजेत्या फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड आणि अर्जेंटिना या चार बलाढ्य संघांनी उपांत्य फेरीत (Semi-finals) दिमाखात प्रवेश केला आहे. पहिल्या सामन्यात फ्रान्सने मोरोक्कोचा २-० असा पराभव केला, तर दुसऱ्या सामन्यात मिकेल मेरिनोच्या निर्णायक गोलमुळे स्पेनने बेल्जियमला २-१ ने नमवले. तिसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने अतिरिक्त वेळेत नॉर्वेवर २-१ अशी मात केली. अखेरच्या अटीतटीच्या सामन्यात गतविजेत्या अर्जेंटिनाने १० खेळाडूंसह खेळणाऱ्या स्वित्झर्लंडला अतिरिक्त वेळेत (Extra Time) ज्युलियन अल्वारेझ आणि मार्टिनेझ यांच्या गोलच्या जोरावर ३-१ ने पराभूत करत आपले आव्हान कायम राखले आहे. विशेष म्हणजे, १९९० नंतर पहिल्यांदाच उपांत्य फेरीत पोहोचलेले चारही संघ हे जुने विश्वविजेते असल्याने आता पुढील सामने अधिकच अंगावर काटा आणणारे ठरणार आहेत.
उपांत्यपूर्व फेरीत मध्यरात्री झालेल्या इंग्लंड विरुद्ध नॉर्वे यांच्यातील सामन्यात दोन गोलांच्या जोरावर इंग्लंडने 2-1 असा विजय मिळवत सेमीफायनलचे तिकीट निश्चित केले आहे. नॉर्वेविरुद्ध रंगलेल्या चुरशीच्या सामन्यात इंग्लंडचा बेलिंगहॅम हा खेळाडू हिरो ठरलेला आहे. सामन्याच्या 36व्या मिनिटाला नॉर्वेच्या शेल्डेरुपने गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, पहिल्या हाफच्या अतिरिक्त वेळेत बेलिंगहॅमने बरोबरी साधली. त्यानंतर अतिरिक्त वेळेच्या 93व्या मिनिटाला त्याने पुन्हा एकदा अचूक फिनिशिंग करत इंग्लंडच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. या विजयासह इंग्लंडने विश्वचषकाच्या इतिहासात चौथ्यांदा उपांत्य फेरी गाठली आहे.
पहाटे झालेल्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या शेवटच्या सामन्यात अर्जेंटिनाने स्वित्झर्लंडचा ३-१ ने पराभव करून सेमीफायनलमध्ये धडक मारली आहे. अतिशय अटीतटीचा हा सामना झाला. २०२२ चा विश्वविजेता असलेला अर्जेंटिना संघ आपले जेतेपद राखण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. तर स्वित्झर्लंडचा संघ तब्बल ७२ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच सेमीफायनल गाठण्याच्या उद्देशाने उतरला होता, परंतु अर्जेंटिनाने त्यांचे हे स्वप्न भंग केले आहे. सामन्याच्या १० व्या मिनिटाला लिओनेल मेस्सीच्या कॉर्नर क्रॉसवर अॅलिस्टरने शानदार हेड गोल करत अर्जेंटिनाला १-० ची आघाडी मिळवून दिली. तर पुढे स्वित्झर्लंडच्या डॅनने गोल करून सामना १-१ अशा बरोबरीत आणला होता. ९० मिनिटांपर्यंत सामना १-१ च्या बरोबरीत राहिल्याने सामना 'एक्स्ट्रा टाईम'मध्ये गेला. तिथे ११२ व्या मिनिटाला अल्वारेझने आणि १२० व्या मिनिटाला मार्टिनेझने गोल करून अर्जेंटिनाचा ३-१ असा विजय निश्चित केला.
Quarter-final results #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PtGDNXJYHV— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
फुटबॉल जगतालाला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. विश्वचषक 2026 सुरू असतानाच दक्षिण आफ्रिकेचा युवा मिडफिल्डर जेडन अॅडम्स याचे अवघ्या 25 व्या वर्षी निधन झाले आहे. काहीच दिवसांपूर्वी तो मैदानावर संघासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करताना दिसला होता. विशेष म्हणजे, दक्षिण आफ्रिका आणि झेक प्रजासत्ताक यांच्यातील सामन्याच्या आदल्या दिवशी त्याच्या आजीचे निधन झाले होते. वैयक्तिक दुःख बाजूला ठेवत त्याने संघासाठी मैदानात उतरून तीन सामने खेळले. परंतु आता त्याच्या अचानक जाण्याने सगळ्यांचं धक्का बसला आहे.
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्यपूर्व फेरीची सर्व सामने पूर्ण झाले असून अव्वल ४ संघ निश्चित झाले आहेत. या फेरीत एकूण ८ संघांमध्ये ४ सामने खेळवले गेले, ज्यातून फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड आणि अर्जेंटिना या संघांनी उपांत्य फेरीत (Semi-finals) प्रवेश केला आहे.
Semi-final match-ups #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WWvIw4E06— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
या विश्वचषकाचे तिन्ही यजमान देश अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा उपांत्यपूर्व फेरीपूर्वीच स्पर्धेतून बाद झाले होते.