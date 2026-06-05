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FIFA World Cup च्या फुटबॉलमध्ये वापरली जाते सेन्सॉर टेक्नॉलॉजी; कसं करते काम? किती असते त्याची किंमत? जाणून घ्या A To Z माहिती

FIFA World Cup 2026 Football Interesting Things  :  फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरला जाणारा बॉल हा नेहमीच क्रीडा रसिकांच्या कुतूहलाचा विषय असतो. तेव्हा या स्पर्धेत वापरला जाणारा बॉल हा किती रुपयांना मिळतो, त्यात कोणती टेक्नॉलॉजी असते याविषयी जाणून घेऊयात. 

Published: Jun 05, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:05 PM IST
FIFA World Cup च्या फुटबॉलमध्ये वापरली जाते सेन्सॉर टेक्नॉलॉजी; कसं करते काम? किती असते त्याची किंमत? जाणून घ्या A To Z माहिती

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