/FIFA World Cup च्या फुटबॉलमध्ये वापरली जाते सेन्सॉर टेक्नॉलॉजी; कसं करते काम? किती असते त्याची किंमत? जाणून घ्या A To Z माहिती

FIFA World Cup 2026 Football Interesting Things : फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या स्पर्धेला येत्या 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. जवळपास दोन महिने हा वर्ल्ड कप सुरु असणार असून या फुटबॉलच्या सर्वात मोठ्या स्पर्धेसाठी फॅन्स उत्सुक आहेत. दर 4 वर्षांनी या फिफा वर्ल्ड कपचं आयोजन केलं जातं. यंदा तब्बल 48 संघ यात सहभागी होणार आहे. सुरुवातीला या संघांमध्ये ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जातील. फिफा वर्ल्ड कप 2026 चं यजमानपद हे अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको या देशांकडे आहे. या देशांमधील विविध शहरांमध्ये या स्पर्धेच्या सामान्यांचं आयोजन होणार असून भारतात हे सामने टेलिव्हिजनवर झी वाहिनीवर तसेच झी 5 अँपवर पाहायला मिळतील. फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरला जाणारा बॉल हा नेहमीच क्रीडा रसिकांच्या कुतूहलाचा विषय असतो. तेव्हा जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्पर्धेत कोणता बॉल वापरला जातो? त्यात वापरल्या जाणाऱ्या खास तंत्रज्ञानाचा वापर खेळाडच्या दृष्टीने कसा केला जातो? तसेच या बॉलची किंमत किती आहे याविषयी गोष्टी जाणून घेऊयात.
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फुटबॉलबद्दल खास गोष्टी :
1. फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्याजाणाऱ्या फुटबॉलचं वजन हे साधारण 410 ते 450 ग्रॅम पर्यंत असतं. तसेच या बॉलचा परीघ हा 68 ते 70 सेंटीमीटर असून प्रत्येक बॉल हा फिफाच्या कठोर मानकांनुसार तपासला जातो.
2. वर्ल्ड कप सामन्यात वापरण्यात येणाऱ्या फुटबॉलवरील पॅनल्स अशा प्रकारे डिझाईन केले जातात जे हवेत त्याचा वेग आणि दिशा स्थिर ठेवतील आणि ज्यामुळे लांब पास आणि शॉट्स अधिक अचूक होतील.
3. फिफा वर्ल्ड कपसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बॉलवर पाण्याचा परिणाम होत नाही. पाऊस पडत असला तरी स्पर्धेत वापरण्यात येणारा बॉल हा पाणी शोषून घेत नाही. त्यामुळे बॉलच्या वजनावर फरक पडत नाही आणि त्यामुळे खेळाची गुणवत्ता देखील चांगली राहते.
4. फिफा स्पर्धेदरम्यान बॉलवर हजारो किक्स बसतात तसेच वेगवेगळे हवामान असते तसेच मैदानांची स्थिती सुद्धा वेगवेगळी असते. अशावेळी बॉल सर्व परिस्थितीत चांगला ठिकावा म्हणून तो उत्तम दर्जाचा बनवला जातो.
5. फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सामन्यातील फुटबॉलची किंमत ही साधारणपणे 13 18 जार रुपये इतकी असते अशी माहिती रिपोर्ट्सनुसार समोर आली आहे.
फिफा वर्ल्ड कप ही स्पर्धा फुटबॉल आणि एकंदरीत जागतिक क्रीडा विश्वात अत्यंत प्रतिकाष्ठेची मानली जाते. त्यामुळे या स्पर्धेदरम्यान होणाऱ्या प्रत्येक सामन्यातील एकूण एक घडामोडींवर लक्ष ठेवणं आवश्यक असतं. फिफा स्पर्धेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बॉलमध्ये छोटा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बसवलेला असतो. हा सेंसर बॉलचा वेग, दिशा आणि स्पर्शाची माहिती देण्याचं काम करतो. या तंत्रज्ञानाचा ऑफसाईड आणि VAR निर्णय प्रक्रियेत याचा उपयोग होतो.
फिफा वर्ल्ड कपच्या विजेत्या संघाला चमचमती सोनेरी ट्रॉफी दिली जाते. मात्र अनेकांना प्रश्न पडतो की या ट्रॉफीत नेमकं किती सोनं वापरलं जातं. फिफा वर्ल्ड कपच्या विजेत्या स्पर्धकाला मिळणारी ट्रॉफी ही रिपोर्ट्सनुसार जवळपास ५ किलो सोन्याचा वापर केला जातो. फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीची किंमत ही जवळपास 5 लाख 50 हजार यूएस डॉलर म्हणेजच 5 कोटी 30 लाख रूपये एवढी असते. तसेच फिफा विजेत्याला फायनल सामन्यानंतर सेलिब्रेट करण्यासाठी खरी ट्रॉफी जाते, मात्र घरी नेण्यासाठी त्यांना ट्रॉफीची प्रतिकृती दिली जाते. तर फिफा ओरिजनल ट्रॉफी ही फिफाकडेच असते.
फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धे दरम्यान या ट्रॉफीला कोणताही खेळाडू स्पर्श करू शकत नाही. विजेत्या खेळाडूंच्या हातात थेट स्पर्धा जिंकल्यावरच ही ट्रॉफी दिली जाते. केवळ राष्ट्राचे राष्ट्रपतीच वर्ल्ड कप ट्रॉफी स्पर्श करू शकतात. जे स्पर्धेदरम्यान ट्रॉफीला हाताळत आहेत त्यांनी ट्रॉफीला स्पर्श करताना हातमोजे घालणे बंधनकारक आहे.