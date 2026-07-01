/एम्बाप्पेने मेस्सीची केली बरोबरी, फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या गोल्डन बूटसाठी ठोकली दावेदारी

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सर्वात जास्त गोल करण्याचा रेकॉर्ड लिओनल मेस्सीने या वर्ल्ड कपमध्ये मोडला. 19 गोल सोबत टूर्नामेंटच्या इतिहास सर्वात जास्त गोल करणारा तो खेळाडू बनला आहे. मात्र फार्न्सच्या किलियन एम्बाप्पे सुद्धा त्याच्यापेक्षा खूप लांब नाहीये. त्याने चालू स्पर्धेच्या राऊंड ऑफ 32 मध्ये दोन गोल करून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. स्वीडनविरुद्ध त्याने एक गोल पहिल्या हाफमध्ये आणि दुसरा दुसऱ्या हाफमध्ये केला. यानंतर आता त्याने गोल्डन बूटसाठीही आपला दावा अधिक मजबूत केला आहे.
स्वीडन विरुद्ध किलियन एम्बाप्पेने पहिला गोल हा 45 मिनिटांमध्ये केला. हा फ्रांसचा पहिला गोल होता. यानंतर दुसरा गोल त्याने 53 व्या मिनिटांत ब्रेडलीने केला. 74 व्या मिनिटात एम्बाप्पेने सामन्याचा दुसरा गोल केला आणि संयुक्तपणे या सीजनमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे. हा वर्ल्ड कपमधील त्याचा सहावा गोल होता. अर्जेन्टिनाचा कर्णधार लिओनल मेस्सीने सुद्धा आतापर्यंत 6 गोल केले आहेत.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 बद्दल बोलायचं झाल्यास किलियन एम्बाप्पे आणि लिओनल मेस्सी या दोघांनी सुद्धा 6-6 गोल केलेत. एम्बाप्पेने दोन गोलसाठी असिस्ट केलं. या संदर्भात, सिजनमधील सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या यादीत त्या फ्रेंच स्टारला प्रथम आणि मेस्सीला दुसऱ्या स्थानावर ठेवण्यात आले आहे.
Kylian Mbappé becomes the top European goalscorer in FIFAWorldCup history pic.twitter.com/96wJcfhip1FIFA World Cup (FIFAWorldCup) July 1, 2026
लिओनल मेस्सीने यंदा स्पर्धेच्या ग्रुप स्टेजमधेच पहिल्या सामन्यात हॅट्ट्रिक साधून स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला. ग्रुप स्टेज फेरीतील शेवटच्या सामन्यात गोल करून, तो सलग सात फिफा वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये गोल करणारा पहिला खेळाडू ठरला. तरीही सर्वाधिक गोल करण्याच्या मेस्सीच्या विक्रमाच्या बाबतीत एमबाप्पे फारसा मागे नाहीये. यासह एमबाप्पे हा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक गोल करणाऱ्या युरोपिअन फुटबॉलपटूंच्या लिस्टमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. लिओनल मेस्सीने फिफा वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 19 गोल केले असून हा त्याचा सहावा वर्ल्ड कप आहे. दरम्यान, किलियन एमबाप्पेने आपल्या केवळ तिसऱ्याच स्पर्धेत आतापर्यंत 18 गोल केले आहेत.