/FIFA World Cup 2026 : एम्बाप्पेचा मेस्सीला धक्का! फायनलपूर्वी गोल करून बदललं गोल्डन बूटचं समीकरण, मेस्सीचं स्वप्न भंगणार?

Golden Boot Race FIFA 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यात 20 जुलै रोजी रात्री 12:30 वाजता फायनल सामना रंगणार आहे. फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीसाठी जेवढी दोन संघांमध्ये चुरस आहे तेवढीच यंदा वर्ल्ड कपमध्ये गोल्डन बूट पुरस्कार जिंकण्यासाठी सुद्धा खेळाडूंमधील चुरस वाढली आहे. कालपर्यंत अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलर लिओनल मेस्सी हा गोल्डन बूटच्या शर्यतीत सर्वात पुढे होता. त्याने यंदा वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 8 गोल आणि 4 असिस्ट केले होते. त्यामुळे गोल्डन बूट जिंकण्याचं मेस्सीचं स्वप्न यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये तरी पूर्ण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र 19 जुलै रोजी तिसऱ्या स्थानासाठी झालेल्या फ्रान्स विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात एम्बाप्पेने गोल करून मेस्सीला गोल्डन बूटच्या शर्यतीत धक्का दिला आहे.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये तिसऱ्या स्थानासाठी ब्रॉन्झ फायनल होते. हा सामना वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यापूर्वी खेळवला जातो. सेमी फायनल सामन्यात पराभूत झालेले फ्रांस आणि इंग्लंड हे दोन संघ यावेळी आमने सामने आले. यावेळी दोघांमध्ये रोमांचक सामना झाला आणि तब्बल 10 गोल करण्यात आले. यावेळी फ्रांसने 4 गोल केले तर उत्तरात इंग्लंडने 6 गोल करून सामना जिंकला. यावेळी गोल्डन बूटच्या शर्यतीत मेस्सीच्या मागोमाग असणाऱ्या किलियन एमबाप्पेने फ्रांससाठी दोन जबरदस्त गोल केले. त्याने 48 व्या आणि 66 व्या मिनिटाला गोल करून फ्रान्सला आघाडी मिळवून दिली होती. यापूर्वी किलियन एमबाप्पेने यंदाच्या वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये 8 गोल आणि 2 असिस्ट केले होते. लिओनल मेस्सी आणि किलियन एमबाप्पे या दोघांच्या खात्यात प्रत्येकी 8 गोल होते. मात्र मेस्सीने वर्ल्ड कपमध्ये 4 असिस्ट केलेले आणि एमबाप्पे याने 2 असिस्ट केले होते. नियमांनुसार दोन्ही खेळाडूंनी एक सारखे गोल केले असतील तर त्यांनी केलेल्या असिस्टवरून गोल्डन बूटचा विजेता ठरवलं जातो. त्यानुसार मेस्सी हा पुढे किलियन एमबाप्पेच्या पुढे होता. मात्र आता इंग्लंड विरुद्ध दोन गोल केल्याने किलियन एमबाप्पेच्या खात्यात एकूण 10 गोल आणि 2 असिस्ट झाले आहेत, ज्यामुळे गोल्डन बूटच्या शर्यतीत तो मेस्सीच्या खूप पुढे निघून गेलाय.
दिग्गज फुटबॉलर लिओनल मेस्सी याचा यंदा 6 वा वर्ल्ड कप आहे. यात सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्याला सलग दोनदा गोल्डन बॉल पुरस्कार मिळालेला आहे. मात्र एकदाही मेस्सीला गोल्डन बूट जिंकता आलेला नाही. मात्र यंदा अर्जेंटिनाच्या संघाने पुन्हा एकदा फायनलपर्यंत मजल मारली आहे. तसेच मेस्सी सुद्धा चांगल्या फॉर्मात आहे. त्यामुळे मेस्सी यंदा वर्ल्ड कपमध्ये गोल्डन बूट जिंकेल आणि इतिहास रचेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र यात आता किलियन एमबाप्पेने 10 गोल सह मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे गोल्डन बूट जिंकायचा असेल तर फायनल सामन्यात स्पेन विरुद्ध मेस्सीला दोन गोल करावे लागतील.