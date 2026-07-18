/अंतिम सामन्यापूर्वी स्पेनचा ताण वाढला, संघाचे दोन मुख्य खेळाडूंनी सराव चुकवला, प्रशिक्षकाने दिली मोठी अपडेट

स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यामध्ये फुटबॅाल विश्वचषक 2026 मध्ये फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. आता दोन्ही संघानी सेमीफायनलमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे, स्पेनच्या संघाने फ्रान्सला पराभूत करुन अंतिम फेरी गाठली तर अर्जेंटिनाच्या संघाने इंग्लंडला सेमीफायनलमध्ये पराभूत केले आहे फायनलमध्ये स्थान पक्के केले आहे. 20 जुलै रोजी रात्री 12.30 मिनिटांनी स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना हा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्याआधी आता स्पेनच्या संघाविरुद्ध मोठी अपडेट समोर आली आहे. या महासंग्रामाच्या पार्श्वभूमीवर स्पॅनिश संघावर प्रचंड तणाव आहे, त्याआधी मुख्य प्रशिक्षक स्पेनच्या प्रशिक्षकाने आता संघाच्या संदर्भात मोठी अपडेट दिली आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना या फायनलचा सामना होण्याआधी संघाचे दोन स्टार खेळाडू, लॅमिन यामाल आणि पेद्रो पोरो, गुरुवारी संघातील इतर खेळाडूंसोबत नियमित सरावात सहभागी झाले नाहीत. त्यांनी न्यू जर्सीमध्ये स्वतंत्रपणे रिकव्हरी सत्रे घेतली असे प्रशिक्षकांनी सांगितले आहे. स्पॅनिश फुटबॉल फेडरेशन (RFEF) आणि मुख्य प्रशिक्षक लुईस दे ला फुएंते यांनी सांगितले की, चाहत्यांना घाबरण्याची गरज नाही दोन्ही खेळाडू हे फायनलच्या सामन्यामध्ये खेळतील अशी अपेक्षा आहे. न्यू जर्सीमधील पहिल्या सरावादरम्यान यामाल आणि पोरो हे दोन्ही खेळाडू मैदानावर हलका व्यायाम आणि रिकव्हरी ड्रिल्स केले, तर बाकीचे खेळाडू त्यांचे नेहमीचे प्रशिक्षण सुरू ठेवत होते.
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स्पॅनिश फुटबॉल फेडरेशनने माहिती दिली आहे की, जास्तीचा ताण टाळण्यासाठी दोन्ही खेळाडूंना स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण देण्यात आले. वैद्यकीय पथकाचा विश्वास आहे की हा एक खबरदारीचा उपाय आहे आणि दोघेही अंतिम सामन्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त असतील असे फेडरेशनने माहिती दिली आहे. प्रशिक्षकांनी एक खुलासा केला की, राईट बॅक पेड्रो पोरोच्या हॅमस्ट्रिंगला सौम्य दुखापत झाली आहे, मात्र ती दुखापत गंभीर नाही. सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये 19 वर्षीय स्टार खेळाडू लॅमिन यामालला उपांत्य फेरीत फ्रान्सचे बचावपटू लुकास डिग्ने आणि थिओ हर्नांडेझ यांच्याकडून एकापाठोपाठ एक जोरदार टॅकल्सचा सामना करावा लागला. या सामन्याच्यावेळी त्याला वेदना आणि थोडी सूज होती पण ही दुखापत गंभीर नाही असे सांगण्यात आले.
फ्रान्सविरुद्धच्या प्रभावी 2-0 विजयात लामिन यामाल आणि पेद्रो पोरो या दोघांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामालच्या उत्कृष्ट प्रेसिगमुळे पेनल्टी मिळाली, जी मिकेल ओयार्झाबालने गोलमध्ये रूपांतरित केली. दुसऱ्या हाफमध्ये, पेद्रो पोरोने डॅनी ओल्मोसोबत उत्कृष्ट समन्वय दाखवत दुसरा गोल केला. यामालनेही एक गोल केला होता, पण तो ऑफसाइडमुळे अवैध ठरवण्यात आला.