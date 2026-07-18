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अंतिम सामन्यापूर्वी स्पेनचा ताण वाढला, संघाचे दोन मुख्य खेळाडूंनी सराव चुकवला, प्रशिक्षकाने दिली मोठी अपडेट

20 जुलै रोजी रात्री 12.30 मिनिटांनी स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना हा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्याआधी आता स्पेनच्या संघाविरुद्ध मोठी अपडेट समोर आली आहे. या महासंग्रामाच्या पार्श्वभूमीवर स्पॅनिश संघावर प्रचंड तणाव आहे, त्याआधी मुख्य प्रशिक्षक स्पेनच्या प्रशिक्षकाने आता संघाच्या संदर्भात मोठी अपडेट दिली आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 18, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:35 PM IST
अंतिम सामन्यापूर्वी स्पेनचा ताण वाढला, संघाचे दोन मुख्य खेळाडूंनी सराव चुकवला, प्रशिक्षकाने दिली मोठी अपडेट
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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अंतिम सामन्यापूर्वी स्पेनचा ताण वाढला, संघाचे दोन मुख्य खेळाडूंनी सराव चुकवला, प्रशिक्षकाने दिली मोठी अपडेट
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