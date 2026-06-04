/FIFA WORLD CUP 2026: लिओनल मेस्सी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कधी येणार समोरासमोर? पाहा शेड्युल

FIFA World Cup 2026 : फीफा वर्ल्ड कप 2026 ला 12 जून (FIFA WORLD CUP 2026) पासून सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या वर्षी फुटबॉलचा हा वर्ल्ड कप 48 देशांमध्ये खेळवला जाणार असून या स्पर्धेचा रोमांच वाढला आहे. जगभरातील क्रीडा चाहते या फिफा वर्ल्ड कपची आतुरतेनं वाट पाहत असतात. यंदा स्पर्धेत अनेक स्टार फुटबॉलपटू मैदानात उतरणार आहेत. मात्र फॅन्स फुटबॉलचे सुपरस्टार खेळाडू लिओनल मेस्सी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यांच्यात होणाऱ्या सामन्यासाठी उत्सुक आहेत. तेव्हा या दोन दिग्गजांच्या संघात फिफा वर्ल्ड कपचा सामना कधी रंगणार याविषयी जाणून घेउयात.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मेस्सीला नई रोनाल्डो यांच्यात सामना कधी होणार असा प्रश्न अनेक चाहत्यांना आहे. मात्र याचं उत्तर यावर अवलंबून आहे की उत्तर पोर्तुगाल आणि अर्जेंटिना यांचे स्पर्धेतील सामने केव्हा होतात? जर सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या तर मेस्सी आणि रोनाल्डो 11 जुलै रोजी आमनेसामने येऊ शकतात.
पोर्तुगाल आणि अर्जेंटिना हे दोन्ही संघ ग्रुप स्टेज राउंडमध्ये वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये आहेत. जर हे दोन्ही संघ त्यांच्या त्यांच्या ग्रुपमध्ये टॉपवर फिनिश करतात, तर 11 जुलै रोजी होणाऱ्या क्वाटर फायनलसाठी पोर्तुगाल आणि अर्जेंटिना या संघांमध्ये सामना होऊ शकतो. जर फीफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अर्जेंटीना आणि पुर्तगाल यांच्यात सामना झाला तर फॅन्स लियोनेल मेस्सी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यांच्यात एक संस्मरणीय सामना होईल. फीफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अर्जेंटिना हा ग्रुप J चा तर पुर्तगाल ग्रुप K चा भाग आहे. तेव्हा ग्रुप स्टेजमध्ये नाही तर नॉकआउट सामन्यात दोन्ही संघांची टक्कर होऊ शकते.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 च्या मैदानावर लिओनल मेस्सी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हे दोन्ही एकमेकांविरुद्ध उतरले तर हा सामना ऐतिहासिक असेल. या माध्यमातून दोन दिग्गज फुटबॉलपटू एक वेगळा रेकॉर्ड करतील. यापूर्वी इतर कोणत्याही पुरुष फुटबॉलपटूने सहा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेतलेला नाही. म्हणूनच ही स्पर्धा या दोन महान खेळाडूंसाठी इतकी खास मानली जाते.