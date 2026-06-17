/Lionel Messi: वय 38, सहावा विश्वचषक आणि ऐतिहासिक हॅट्ट्रिक! मेसीचा पुन्हा चमत्कार; अर्जेंटिनाची विजयी सलामी

FIFA World Cup 2026: फुटबॉलच्या मैदानावर काही खेळाडू केवळ सामने जिंकत नाहीत, तर इतिहास घडवतात. लिओनेल मेसीने पुन्हा एकदा हे सिद्ध करून दाखवले आहे. फिफा विश्वचषक 2026 मधील आपल्या पहिल्याच सामन्यात अर्जेंटिनाने अल्जेरियावर 3-0 अशी दणदणीत मात केली आणि या विजयाचा शिल्पकार ठरला तो अर्थातच मेसी. 38 वर्षीय मेसीने या सामन्यात हॅट्ट्रिक झळकावत विश्वचषकाच्या इतिहासात आणखी अनेक विक्रमांची नोंद केली. विशेष म्हणजे हा त्याच्या कारकिर्दीतील सहावा विश्वचषक असून, या स्पर्धेत त्याने प्रथमच हॅट्ट्रिकची किमया साधली आहे.
कॅन्सस सिटी येथील GEHA फील्ड अॅट अॅरोहेड स्टेडियमवर तब्बल 69 हजारांहून अधिक प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत हा सामना खेळवण्यात आला. अर्जेंटिनाचा कर्णधार मेसी आपल्या कारकिर्दीतील 200वा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळत होता आणि त्याने हा टप्पा अविस्मरणीय बनवला. मेसीच्या तीन गोलांच्या जोरावर अर्जेंटिनाने विश्वचषकातील विजेतेपद बचाव मोहिमेची शानदार सुरुवात केली. त्याचबरोबर विश्वचषकातील त्याच्या गोलांची संख्या 16 वर पोहोचली. यामुळे जर्मनीचा महान स्ट्रायकर मिरोस्लाव क्लोझे यांच्या सर्वाधिक विश्वचषक गोलांच्या विक्रमाशी त्याने बरोबरी साधली.
सामन्याच्या सुरुवातीच्या काही मिनिटांत अल्जेरियाने विश्वविजेत्या अर्जेंटिनाला चांगलीच टक्कर दिली. पाचव्या मिनिटाला मेसीने चेंडू जाळ्यात धाडला होता, मात्र ऑफसाइडमुळे गोल बाद ठरला. काही मिनिटांनी अल्जेरियानेही गोल केल्याचा आनंद साजरा केला, पण VAR तपासणीनंतर तोही ऑफसाइड ठरला. पहिल्या 15 मिनिटांत अल्जेरियाने चेंडूवर नियंत्रण राखत अर्जेंटिनाला दबावाखाली ठेवले होते.
17व्या मिनिटाला रोड्रिगो डी पॉलने दिलेल्या अचूक पासवर मेसीने अप्रतिम फिनिश करत अर्जेंटिनाला आघाडी मिळवून दिली. बचावपटूंच्या विळख्यातून सुटत त्याने चेंडू थेट गोलपोस्टच्या वरच्या कोपऱ्यात पाठवला. या गोलाला आणखी एक ऐतिहासिक संदर्भ होता. नेमक्या 20 वर्षांपूर्वी, 16 जून 2006 रोजी मेसीने विश्वचषकातील आपला पहिला गोल केला होता. दोन दशकांनंतर त्याच तारखेला त्याने आणखी एक सुवर्ण अध्याय लिहिला. या गोलासह मेसी पुरुष फुटबॉलच्या इतिहासात पाच वेगवेगळ्या विश्वचषक स्पर्धांमध्ये गोल करणारा केवळ दुसरा खेळाडू ठरला. यापूर्वी ही कामगिरी फक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डोने केली होती.
या सामन्यात सहभागी होताच मेसीने आणखी एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला. विश्वचषकाच्या इतिहासात सहा स्पर्धांमध्ये खेळणारा तो पहिला फुटबॉलपटू ठरला. याशिवाय 200 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा दक्षिण अमेरिकेतील पहिला आणि जगातील केवळ तिसरा पुरुष खेळाडू बनण्याचा मानही त्याने मिळवला.
पहिल्या गोलनंतर अर्जेंटिनाने सामन्यावर आपली पकड मजबूत केली. अल्जेरियाने प्रयत्न सुरू ठेवले, मात्र त्यांना एकही शॉट लक्ष्यावर मारता आला नाही. 60व्या मिनिटाला अॅलेक्सिस मॅक अॅलिस्टरचा शॉट गोलरक्षक लुका झिदानला पूर्णपणे रोखता आला नाही. चेंडू हातातून सुटताच मेसीने योग्य ठिकाणी उपस्थित राहत दुसरा गोल केला. यानंतर 76व्या मिनिटाला निकोलस गोंझालेझने प्रतिस्पर्ध्यांकडून चेंडू हिसकावून मेसीकडे पास दिला. अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने कोणतीही चूक न करता डाव्या पायाने जबरदस्त फटका मारत चेंडू जाळ्यात पाठवला आणि आपल्या विश्वचषक कारकिर्दीतील पहिली हॅट्ट्रिक पूर्ण केली.
या सामन्यानंतर मेसीने अनेक ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर जमा केले.
हा विजय केवळ मेसीपुरता मर्यादित राहिला नाही. तीन वेळच्या विश्वविजेत्या अर्जेंटिनानेही एक जुना इतिहास बदलला. यापूर्वी 1982 आणि 1990 मध्ये विजेतेपद जिंकल्यानंतर पुढील विश्वचषकातील पहिल्या सामन्यात अर्जेंटिनाला पराभव स्वीकारावा लागला होता. मात्र यावेळी विद्यमान विश्वविजेता म्हणून स्पर्धेची सुरुवात विजयाने करत संघाने नवा विक्रम प्रस्थापित केला.
ग्रुप J मध्ये पहिल्या विजयासह अर्जेंटिनाने स्पर्धेची दमदार सुरुवात केली आहे. आता संघाची नजर ऑस्ट्रिया आणि जॉर्डनविरुद्धच्या पुढील सामन्यांवर असेल.
मात्र सध्या फुटबॉल विश्वात एका नावाचीच चर्चा रंगली आहे ते म्हणजे लिओनेल मेसी. वयाच्या 38व्या वर्षीही मैदानावर जादू निर्माण करणाऱ्या या महान फुटबॉलपटूने पुन्हा एकदा दाखवून दिले की, खऱ्या दिग्गजांची ओळख वयावरून नव्हे, तर त्यांच्या कामगिरीवरून होते.