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Lionel Messi: वय 38, सहावा विश्वचषक आणि ऐतिहासिक हॅट्ट्रिक! मेसीचा पुन्हा चमत्कार; अर्जेंटिनाची विजयी सलामी

 Lionel Messi hat-trick: लिओनेल मेस्सीने विश्वचषकात पहिल्यांदाच हॅट्ट्रिक साधली आणि सर्वाधिक गोल करण्याच्या विक्रमाशी बरोबरीही केली. यासह स्पर्धेच्या सुरुवातील अर्जेंटिनाची विजयी सलामी दिली. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 17, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:17 PM IST
Lionel Messi: वय 38, सहावा विश्वचषक आणि ऐतिहासिक हॅट्ट्रिक! मेसीचा पुन्हा चमत्कार; अर्जेंटिनाची विजयी सलामी

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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