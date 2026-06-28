/अर्जेन्टिनाचा अजून एक विजय! मेस्सीचा तुफानी फॉर्म कायम, तुफानी गोल करत रचला इतिहास

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अर्जेंटिनाने त्यांचा विजयी रथ कायम ठेवला असून ग्रुप स्टेजमधील जॉर्डन विरुद्ध शेवटचा सामना 3-1 ने जिंकला. रविवार 28 जून रोजी आर्लिंग्टनच्या डलास स्टेडियमवर या सामन्यात अर्जेन्टिनाचा महान फुटबॉलर लिओनल मेस्सीने गोल करून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. मात्र यावेळी चर्चेत जियोवानी लो सेल्सो सुद्धा आहे ज्याने या सामन्यात अर्जेन्टिनासाठी गोल करून खातं उघडून दिलं होतं.
वर्ल्ड कप 2026 साठी अर्जेंटिना संघाचे सुरुवातीचे पाचही गोल लिओनल मेस्सीने केले आहेत. अशातच जॉर्डनच्या विरुद्ध सामन्यात दुसरा एखादा खेळाडू गोल करण्यात यशस्वी ठरतो का, याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. 19 व्या मिनिटाला जिओव्हानी लो सेल्सोने एका शानदार फ्री-किकचे थेट गोलमध्ये रूपांतर करून ही सर्वांची प्रतीक्षा संपवली. उत्कृष्ट तंत्राचे प्रदर्शन करत लो सेल्सोने बॉल नेटमध्ये धाडला आणि अर्जेंटिनाला सुरुवातीची आघाडी मिळवून दिली.
जियोवानी लो सेल्सोच्या गोलनंतर अर्जेंटीनाचा दबदबा वाढला. 31 व्या मिनिटाला स्ट्रायकर लौटारो मार्टिनेजमने पेनल्टीवर गोल केला स्कोअर 2-0 केला. रंजक गोष्ट अशी की, पेनल्टी मिळण्यापूर्वी, त्याचा फटका क्रॉसबारला आदळून परत आला होता. अर्जेंटिनाने नॉकआउट फेरीसाठी आधीच पात्रता मिळवली होती, त्यामुळे प्रशिक्षकाने लिओनेल मेस्सीचा सुरुवातीच्या अकरा खेळाडूंच्या संघात समावेश केला नव्हता. मात्र, दुसऱ्या हाफमध्ये मेस्सीने मैदानात पाऊल ठेवताच स्टेडियममधील वातावरण बदलून गेले.
आपल्या 39 व्या वाढदिवसाच्या तीन दिवसानंतर मेस्सी मैदानावर उतरला आणि त्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की वयाने मोठे खेळाडू सुद्धा वर्ल्ड कपमध्ये अजूनही जबरदस्त कामगिरी करू शकतात. 60 व्या मिनिटाला सब्स्टीट्यूट म्हणून आलेल्या मेस्सीने 80 व्या मिनिटाला गोल करून अर्जेंटीनाच्या विजयावर मोहर लावली. वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील हा 19 वा गोल होता, ज्यामुळे त्यांनी आपला रेकॉर्ड अधिक मजबूत केला आहे.
लिओनल मेस्सीने लागोपाठ सात वर्ल्ड कप सामन्यात गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडू बनला आहे. त्याने फ्रान्सच्या जस्ट फॉन्टेन आणि ब्राझीलचा दिग्गज खेळाडू जैरझिन्यो यांना मागे टाकले. मेस्सीने या वर्ल्ड कप आतापर्यंत सहा गोल केले आहेत आणि तो 'गोल्डन बूट'च्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. अल्जेरियाविरुद्ध हॅट्ट्रिक आणि ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल केल्यानंतर, त्याने जॉर्डनविरुद्धही चमकदार कामगिरी केली. गट फेरीतील तिन्ही सामने जिंकल्यानंतर, अर्जेंटिनाचा संघ आता 'राऊंड ऑफ ३२' मध्ये केप वर्देचा सामना करेल. हा सामना मियामीमध्ये खेळवला जाईल, जे लिओनेल मेस्सीच्या 'इंटर मियामी' या क्लबचे होम ग्राउंड देखील आहे. केप वर्दे हा वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट स्टेजमध्ये पोहोचलेला सर्वात लहान देश आहे, परंतु अर्जेंटिना त्यांना कमी लेखण्याची चूक करणार नाही.