फिफा वर्ल्ड कपसाठी काय पण! शाळांना सुट्टी तर कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम, 'या' देशाने काढला आदेश

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला (FIFA World Cup 2026) येत्या 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपचा फिव्हर हा क्रीडा चाहत्यांमध्ये पाहायला मिळतोय. दर 4 वर्षांनी होणाऱ्या या स्पर्धेत आपल्या संघाला सपोर्ट करण्यासाठी प्रत्येक देश आणि त्यातील नागरिक काहीना काही तरी हटके गोष्टी करतायत. यंदाचा वर्ल्ड कप हा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये होणार आहे. अशातच 11 जून रोजी या स्पर्धेचा उद्घाटन सामना होणाऱ्या मेक्सिको सिटीमध्ये त्याच्या राष्ट्राध्यक्षांनी काही महत्वाचे आदेश काढले आहेत, ज्यानुसार शाळांना सुट्टी देण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रॉयटर्सच्या माहितीनुसार मेक्सिको सिटीमध्ये 11 जून रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ओपनिंग सामन्याने फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना यजमान संघ मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणार असून वर्ल्ड कपचा पहिलाच सामना असल्याने यावेळी शहरात पर्यटकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत राहावी आणि कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शिनबॉम यांनी मंगळवारी काही आदेश जारी केलेत. ज्यानुसार राजधानीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना रिमोट वर्क करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून शाळा सुद्धा एकदिवस बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शिनबॉम यांनी सांगितले की मेक्सिको सिटीमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांकरता 'रिमोट वर्क'ची व्यवस्था लागू करावी. मात्र आरोग्यसेवा, सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धांशी संबंधित कामकाज यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानुसार पूर्व प्राथमिक ते युनिव्हर्सिटीपर्यंत सर्व सरकारी आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील त्या दिवसाचे वर्ग स्थगित करण्याचे येतील. सरकारने खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना सुद्धा आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'रिमोट वर्क'ची व्यवस्था लागू करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. फिफा वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप हा आतापर्यंतच्या वर्ल्ड कप इतिहासातील सर्वात मोठा आणि महागडा वर्ल्ड कप सुद्धा असणार आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघांचा सहभाग असणार असून यात जवळपास 1248 खेळाडूंचा सहभाग असेल.