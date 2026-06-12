फिफा वर्ल्ड कप 2026च्या पहिल्या सामन्यातच मिळाले 3 रेड कार्ड, 'या' खेळाडूंना मैदानाबाहेर काढलं

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची धमाकेदार सुरुवात झाली असून यातील पहिला सामना हा मेक्सिकोमध्ये खेळवला गेला. पहिला सामना यजमान मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (Mexico VS South Africa) यांच्यात खेळवला गेला असून यात मेक्सिको संघाने 2-0 ने विजय मिळवला. त्यामुळे यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये मेक्सिकोची विजयी सुरुवात झाली. मात्र या सामन्या दरम्यान एकूण तीन रेड कार्ड देण्यात आले जो बराच चर्चेचा विषय ठरला. मेक्सिकोसाठी जूलियन क्विनोन्सने नवव्या मिनिटाला आणि राउल जिमेनेजने 67 व्या मिनिटाला गोल केला. तर दुसरीकडे त्यांचा सह खेळाडू सीजर मोंटेसला 92 व्या मिनिटाला मैदानाबाहेर काढण्यात आलं. तर दक्षिण आफ्रिकेचे दोन खेळाडू स्फेफेलो सिथोले आणि थेम्बा जवाने यांना सुद्धा रेड कार्ड दाखवून बाहेर काढण्यात आलं.
मेक्सिकोच्या एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियमवर फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा पहिला सामना खेळवला गेला. हा सामना पाहण्यासाठी जवळपास 80,824 प्रेक्षक उपस्थित होते, यात मोठ्या प्रमाणात मेक्सिकोचे चाहते होते. त्यामुळेच दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध सामन्यात मेक्सिकोच्या विजयाची शक्यता खूप जास्त मानली जात होती.
ESPN च्यानुसार सांगण्यानुसार वर्ल्ड कपच्या इतिहासात ओपनिंग सामन्यात खेळाडूंना तीन रेड कार्ड मिळणं हा एक प्रकारचा रेकॉर्ड आहे. यापूर्वी जर्मनीमध्ये झालेल्या 2006 च्या स्पर्धेत असं पहिल्यांदाच घडलं होतं जेव्हा वर्ल्ड कपच्या सामन्यात संघाला दोन रेड कार्ड मिळाले होते. याच्या 20 वर्षांआधी पोर्तुगाल आणि नेदरलँड यांच्यात झालेल्या सामन्यात दोन रेड कार्ड देण्यात आले होते. फुटबॉलच्या स्पर्धेत मेक्सिकोचा दक्षिण आफ्रिकेवर हा 22 वा विजय होता.
मेक्सिकोच्या एस्टाडियो एज्टेका स्टेडियमवर फिफा वर्ल्ड कपचा सामना खेळवला गेला. या मैदानावर मेक्सिको संघाचा अजेय राहण्याचा रेकॉर्ड कायम आहे. मात्र, सलग सात स्पर्धांमध्ये वर्ल्ड कपमध्ये सुरुवातीचा एकही सामना जिंकता न आल्यानंतर मेक्सिकोने यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारून विजयी सुरुवात केली. 'स्काय स्पोर्ट्स'च्या मते, नवव्या मिनिटाला ज्युलियन क्विनोनेसने केलेला गोल हा 2006 च्या स्पर्धेत कोस्टा रिकाविरुद्ध जर्मनीसाठी फिलिप लामने केलेल्या गोलनंतरचा वर्ल्ड कपमधील दुसरा सर्वात जलद गोल होता.
मेक्सिको संघटित खेळाडू गिल्बर्टो मोराला दुसऱ्या हाफमध्ये सब्स्टीट्यूट म्हणून मैदानावर उतरवण्यात आलं होतं. 17 वर्ष 240 दिवस वयाचा गिल्बर्टो मोरा हा मेक्सिकोचं प्रतिनिधीत्व करणारा सर्वात युवा खेळाडू आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या स्पर्धेतील सुद्धा तो सर्वात तरुण तरूण खेळाडू आहे. आता मेक्सिकोचा फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील दुसरा सामना हा 19 जून रोजी दक्षिण कोरिया विरुद्ध झाला होता.
स्फेफेलो सिथोल (दक्षिण आफ्रिका) : पहिल्या सामन्यात मेक्सिकोच्या ब्रायन गुटिएरेझला हा गोल करण्याच्या स्थितीत असताना फाऊल केल्यामुळे 49 व्या मिनिटाला स्फेफेलो सिथोलला मैदानाबाहेर पाठवण्यात आलं.
थेम्बा झ्वाने (दक्षिण आफ्रिका) : सामन्यादरम्यान थेम्बा झ्वानेने एका मेक्सिकन खेळाडूच्या चेहऱ्यावर मारल्याचे 'व्हीएआर' (VAR) पडताळणीत दिसून आल्यानंतर, 84 व्या मिनिटाला त्याला मैदानाबाहेर धाडण्यात आले.
सीझर मोंटेस (मेक्सिको) : सीझर मोंटेसला आक्रमक टॅकल केल्यामुळे स्टॉपेज टाइममध्ये (92 व्या मिनिटाला) मैदानाबाहेर धाडण्यात आले.