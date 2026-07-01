/फिफा वर्ल्ड कपमधील सर्वात भावुक क्षण, गोल करून न जन्मलेल्या मुलाच्या आठवणीत खेळाडू ढसाढसा रडला

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एक असा भावुक क्षण पाहायला मिळाला जो पाहून जगभरातील फुटबॉल फॅन्सचे डोळे पाणावले. नेदरलँड संघाचा स्टार फॉरवर्ड कोडी गाक्पोच्या पत्नीचं मिसकॅरेज झालं त्यामुळे त्याने आपल्या न जन्मलेल्या मुलाला गमावलं. वैयक्तिक आयुष्यात इतक्या कठीण प्रसंगातून जात असताना सुद्धा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये त्याने जबरदस्त गोल करून संघासाठी योगदान दिल. या गोलनंतर कोडी गाक्पो याला अश्रुनावर झाले आणि तो मैदानात खूप भावुक झाला. त्याचा हा व्हिडीओ फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात भावुक क्षणांपैकी एक ठरला.
कोडी गाक्पो आणि त्याच्या कुटुंबावर दुःखांचा डोंगर कोसळला. फिफा वर्ल्ड कप सुरु असताना 28 जून रोजी कोडी गाक्पोची पत्नी नोआ वैन डर हीच मिसकॅरेज (गर्भपात) झालं. ज्यामुळे जन्माला येण्यापूर्वीच त्याच्या मुलाने जगाचा निरोप घेतला. या दुःखाच्या प्रसंगातून सुद्धा गाक्पोने आपल्या संघाची साथ न सोडता त्याने मैदानावर परतण्याचा निर्णय घेतला. कोडी गाक्पोने फक्त नेदरलँडकडून सामनाच खेळला नाही तर संघासाठी काही महत्वाचे गोल सुद्धा केले. 72 व्या मिनिटाला जेव्हा क्रिसेन्सियो समरविले विरुद्ध फाऊल झाला, तेव्हा विंगरने त्या विंगरने कसेबसे गॅकपोकडे चेंडू पोहोचवला. गॅकपोने कोणतीही चूक न करता एक जोरदार फटका लगावला; या फटक्याने यासिन बोनूला चकवले आणि बॉल थेट जाळीत जाऊन विसावला.
कोडी गाक्पोने गोल केल्यावर कोणत्याही प्रकारचं लाऊड सेलिब्रेशन केलं नाही. मैदानाकडे तोंड करून तो रडू लागला त्याला या अवस्थेत पाहून, त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्याला धीर देण्यासाठी त्वरित मिठी मारली. स्टेडियममधील हजारो प्रेक्षकांनीही आपला आदर व्यक्त करण्यासाठी टाळ्या वाजवल्या. हा क्षण फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात भावूक क्षणांपैकी एक ठरला.
मोरक्को विरुद्ध नेदरलँड सामन्यात नेदरलँडचा पेनल्टी शूटआउटमध्ये पराभव झाला. 3-2 ने विजय झाल्याने मोरोक्कोचा संघ क्वाटर फायनलमध्ये पोहोचला. 90 मिनिटांचा हा सामना 1-1 अशा बरोबरीने संपला. 72 व्या मिनिटाला गोल करून कोडी गॅकपोने नेदरलँड्सला आघाडी मिळवून दिली. संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे वाटत होते, परंतु स्टॉपेज टाइमच्या पहिल्याच मिनिटाला इस्सा दिओपने जबरदस्त गोल करत मोरोक्कोसाठी बरोबरी साधली. अखेरीस या सामन्याचा निकाल पेनल्टी शूटआउटद्वारे लागला.