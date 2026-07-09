/इजिप्त सोबत अन्याय झाला? न्यूयॉर्कच्या महापौरांनी अर्जेंटिनावर साधला निशाणा, उत्तर ऐकून सर्वच हैराण

FIFA World Cup 2026 Egypt VS Argentina : फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 16 राउंडमध्ये अर्जेंटिनाने इजिप्तचा 3-2 ने पराभव करून क्वाटर फायनलमध्ये स्थान मिळवलं. मात्र त्यानंतर या सामन्यात इजिप्त सोबत रेफरीकडून खूप अन्याय झाला असा आरोप इजिप्तच्या कर्णधाराने केला, त्यानंतर सध्या हा विषय सर्वाधिक चर्चेचा ठरत आहे. आता न्यूयॉर्क शहराचे महापौर आणि माजी फुटबॉलर जोहरान ममदानीने इजिप्तच्या पराभवावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. महापौर ममदानी यांनी अर्जेन्टिना विरुद्ध सामन्यात इजिप्त सोबत अन्याय झाल्याचं म्हंटलं . एका सार्वजनिक कार्यक्रमात विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना जोहरान ममदानीने इजिप्तची पाठराखण केली.
न्यूयॉर्क शहराचे महापौर आणि माजी फुटबॉलर जोहरान ममदानी हे एका सार्वजनिक परिवहन संदर्भात जोडलेल्या एका मुद्द्याविषयी बोलत होते. यावेळी जोहरान ममदानीने भाषणादरम्यान त्यांनी फुटबॉलचा विषय छेडला आणि इजिप्तच्या पराभवाबाबत आपलं मतं मांडलं. अर्जेंटिना विरुद्धच्या सामन्यात इजिप्तवर अन्याय झाला होता आणि तो संघ जिंकण्यास पात्र होता, अशी टिप्पणी त्यांनी गमतीने केली. त्यांच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. अनेक फुटबॉल चाहत्यांनी त्यांच्या मताचे समर्थन केले.
इजिप्त विरुद्ध अर्जेन्टिना सामना हा वादांनी घेरलेला आहे. 59 व्या मिनिटाला झिकोने गोल केला. मात्र 'व्हीएआर'ने हा गोल रद्द केला, कारण मारवान अत्तिया आणि लिसँड्रो मार्टिनेझ यांच्यातील संपर्क जो साधारण २१ सेकंद आधी आणि अर्जेंटिनाच्या गोलपासून सुमारे १०० यार्ड अंतरावर झाला होता. त्याला फाऊल मानण्यात आले. यामुळे एक प्रश्न निर्माण झाला, गोल होण्यापूर्वीच्या हालचालीची पडताळणी का करण्यात आली? कारण अशा घटना दुर्मिळ असतात. त्यामुळे पंचांवर उघडपणे पक्षपाताचे आरोप केले जात आहेत. सामन्यानंतर इजिप्शियन खेळाडूंनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. मात्र या प्रकरणावर फिफाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
The New York mayor, Zohran Mamdani, jokingly answers a reporter who asked about Egypt getting robbed.July 8, 2026
"I mean if you’re going to call a foul on the first disallowed goal..." pic.twitter.com/k9fDE3hjCn
इजिप्तचं सामन्यावर सुरुवातीपासूनच वर्चस्व होतं. मात्र अर्जेंटिनाने 15 मिनिटात तब्बल तीन गोल करून सामन्यावर पकड मिळवली. 67 व्या मिनिटाला यासेर इब्राहिमने गोल केला. त्यानंतर अर्जेंटिनाने ख्रिस्टियन रोमेरो 79 व्या मिनिटाला गोल केला. त्यानंतर लिओनल मेस्सीने 83 व्या मिनिटाला गोल केला आणि एन्झो फर्नांडेझने स्टॉपेज टाइममध्ये - 90+3 व्या मिनिटाला गोल केला. त्याच्या गोलमुळे अर्जेंटिनाने 3-2 अशी आघाडी घेतली आणि विजय मिळवला.