/ब्राझीलच्या सलामीच्या सामन्याआधी वाईट बातमी; संघाचा स्टार खेळाडू पहिल्या सामन्यातून बाहेर? प्रशिक्षकाने केला खुलासा

Neymar injury, FIFA World Cup 2026 : फीफा विश्वचषकाची जल्लोषात सुरुवात झाली आहे, आता 14 जून रोजी होणाऱ्या सामन्यांवर सर्वाचे लक्ष असणार आहे. पाच वेळ विजेता संघ ब्राझीलचा सामना हा 14 जून रोजी खेळवला जाणार आहे, त्याआधी ब्राझीलच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. ब्राझीलचा पहिला सामना हा मोरोक्कोविरुद्ध असणार आहे, हा सामना शनिवारी न्यूयॉर्कमधील मेटलाइफ स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. आता ब्राझीलचा स्टार खेळाडू स्ट्रायकर नेमार हा पहिल्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असल्याने नेमार ज्युनियर 24 जूनपर्यंत संपूर्ण गट फेरीसाठी संघाबाहेर राहू शकतो अशी माहिती मुख्य प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी दिली आहे.
ब्राझीलच्या स्टार खेळाडूबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने शेवटचा सामना हा ब्राझीलसाठी 3 वर्षाआधी खेळला होता. त्याने 17 ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्याने मॉन्टेव्हिडिओ येथे उरुग्वेविरुद्ध विश्वचषक पात्रता संघासाठी सामना खेळला होता. हा सामना त्यावेळी सेलेसाओने 2-0 ने जिंकला होता, 2022 च्या विश्वचषकाबद्दल सांगताना प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी म्हणाले की नेमारच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे, परंतु तो अद्याप पुनरागमनासाठी 'तयार' नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.
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पुढे त्यांनी त्याच्या दुखापतीच्या अपडेट बोलताना सांगितले की, तो पुन्हा तंदुरुस्त होण्यासाठी मेहनत घेत आहे. आम्हाला आशा आहे की तो पुढील आठवड्यामध्ये संघात सामील होईल असे प्रक्षिक्षकांनी सांगितले आहे. फीफा विश्वचषकामध्ये ब्राझीलचे तीन लीग सामने होणार आहेत, गट क मध्ये ब्राझीलचा संघ आहे यामध्ये ब्राझील आगामी सामना हा मोरोक्कोविरुद्ध खेळणार आहे तर त्यानंतर 19 जून रोजी हैती आणि 24 जून रोजी स्कॉटलंडशी सामना होणार आहे.
Unstoppable Samba energy. Neymar. 2014. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yxDpQErhxL— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
विश्वचषकामध्ये नेमारला सहभागी करण्याच्या निर्णयासंदर्भात प्रशिक्षक अँसेलोटी यांनी सांगितले की, तो आमच्या संघामध्ये तरुण खेळांडूंसाठी चांगला आदर्श ठरु शकतो असे त्यांनी सांगितले. नेमारबद्दल त्यांनी असेही सांगितले की, विक्रमी सहाव्या विश्वचषक विजेतेपदाचे ध्येय बाळगणाऱ्या संघासाठी नेमारचा प्रचंड अनुभव मोलाचा आहे. तो आमच्यासाठी प्रेरणा आहे आणि तो लवकरात लवकर बरा व्हावा अशी आमची इच्छा आहे.