/फिफा विश्वचषक 2026 आता अत्यंत थरारक अन् निर्णायक टप्प्यात; कोणी मारली बाजी? जाणून घ्या

फुटबॉल जगतातील सर्वात मोठा महाकुंभ म्हणजेच 'फिफा विश्वचषक 2026' आता अत्यंत थरारक आणि निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. ग्रुप स्टेजचे सामने संपल्यानंतर, आता 'राउंड ऑफ 32' (Round of 32) या बाद फेरीला (Knockout Stage) सुरुवात झाली असून, प्रत्येक सामना 'करा किंवा मरा' असा झाला आहे. एका छोट्याशा चुकीमुळे थेट घरचा रस्ता धरावा लागत असल्याने मैदानावर खेळाडूंचा जीव पणाला लागला आहे. या वेळचा विश्वचषक सुरुवातीपासूनच मोठ्या उलटफेरांसाठी लक्षात ठेवला जाईल. माजी विश्वविजेत्या जर्मनीसारख्या बलाढ्य संघाला पराग्वेने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये धूळ चारत स्पर्धेतून बाहेर फेकले, तर कॅनडाने दक्षिण आफ्रिकेवर मात करत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. दुसरीकडे ब्राझीलने जपानचे कडवे आव्हान मोडून काढत आपले विजेतेपदाचे दावेदार असण्याचे संकेत दिले आहेत. नेदरलँड्स, मोरोक्को, फ्रान्स आणि मेक्सिको यांसारखे तगडे संघही आता मैदानावर आमनेसामने येत आहेत.
फुटबॉलच्या या महायुद्धात आता कोणता संघ विश्वविजेतेपदाच्या ट्रॉफीकडे कूच करणार आणि कोणाचे स्वप्न भंगणार? जाणून घेऊया या बाद फेरीतील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे उलटफेर, रोमांचक सामन्यांचे निकाल आणि पुढील सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ह्यूस्टनच्या NRG स्टेडियमवर झालेल्या अटीतटीच्या सामन्यात ब्राझीलने जपानवर २-१ असा थरारक विजय मिळवला आहे. पहिल्या हाफमध्ये जपानने आघाडी घेतली होती, परंतु दुसऱ्या हाफमध्ये ब्राझीलने शानदार पुनरागमन करत अखेरच्या क्षणी गोल नोंदवून 'अंतिम १६' फेरीत धडक मारली. सामन्यात जपानच्या खेळाडूंनी सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट लढाऊ वृत्ती दाखवली. पण सामना संपण्याच्या अगदी अंतिम क्षणी ब्राझीलने बाजी मारली.
'राउंड ऑफ ३२' नॉकआउट सामन्यात पराग्वेने चार वेळच्या माजी विश्वविजेत्या जर्मनीचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ४-३ असा पराभव करून फुटबॉल जगताला मोठा धक्का दिला आहे. जिलेट स्टेडियमवर हा सामना रंगला. पराग्वेचा गोलकीपर ऑरलँडो गिल हा सामन्याचा हिरो ठरला. जर्मनी विरुद्ध पराग्वे यांच्यात सामना झाला. चार वेळा विश्वविजेता ठरलेल्या जर्मनीला पराग्वेने हरवत मोठा धक्का दिला.
नेदरलँड्स विरुद्ध मोरोक्को हा नॉकआउट सामना आज ६.३० वाल्यापासून खेळवला जात आहे. मेक्सिकोमधील मॉन्टेरी स्टेडियमवर खेळवला गेला. हा सामना जिंकणारा संघ थेट 'राउंड ऑफ १६' मध्ये प्रवेश करेल, जिथे त्यांचा सामना कॅनडाशी होईल. नेदरलँड्स विरुद्ध मोरोक्को सध्या सुरु झालेला आहे. नेदरलँड्सचा संघ विश्वचषकात आफ्रिकन देशांविरुद्ध गेल्या ६ सामन्यांत कधीही हरलेला नाही.
आयव्हरी कोस्ट विरुद्ध नॉर्वे
आज रात्री साडेदहा वाजता डल्लास स्टेडियमवर आयव्हरी कोस्ट आणि नॉर्वे या संघात सामना रंगणार आहे. अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील मेटलाईफ स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे.
फ्रान्स विरुद्ध स्वीडन
मध्यरात्री अडीच वाजता न्यू जर्सीच्या स्टेडियममध्ये फ्रान्स आणि स्वीडन आमनेसामने येतील. आतापर्यंत या दोन्ही संघात झालेल्या लढतीत फ्रान्सचं वर्चस्व पाहायला मिळालंय. भारतीय वेळेनुसार पहाटे २:३० वाजता मेटलाईफ स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे.