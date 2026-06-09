/FIFA World Cup 2026 आधी सोमाली रेफरीलवर अमेरिकेत बंदी? नेमकं काय घडलंय? कोणती चूक पडली महागात

FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 सुरु व्हायला फक्त दोन दिवस आहेत, त्याआधी आता ही स्पर्धा वादात सापडली आहे. इराकी फुटबॉल खेळाडू आयमेन हुसेनला अमेरिकेने ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे, तर आता या स्पर्धेआधी आणखी एक वाद समोर आला आहे. फिफा विश्वचषकात नाव असलेले सोमाली रेफरी ओमर अर्तान यांना आता अमेरिकेत बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे ते आता ऐतिहासिक स्पर्धेमध्ये पंचगिरी करु शकणार नाहीत. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार आहोत.
6 जून रोजी शनिवारी इस्तंबूलहून मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका सोमाली नागरिकाला प्रवेश नाकारण्यात आला. अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाने ही माहिती दिली आणि त्यानंतर काही क्षणात सगळीकडे पसरली. ही व्यक्ती म्हणजेच फिफा विश्वचषक स्पर्धेमध्ये पंच म्हणून काम करणारे दुसरे कोणी नसुन सोमाली येथील रेफरी ओमर अर्तान हेच होते. या निवेदनामध्ये अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाने नाव घेतलेले नाही पण विश्वचषकातील सोमालियाचा आर्टन हा एकमेव पंच आहे.
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8 जून रोजी फिफाने या घटनेची पुष्टी केल्यानंतर माहिती मिळाली आहे की, आर्टनला विश्वचषकामध्ये प्रशिक्षण किंवा पंचगिरी करता येणार नाही. पुढे या संदर्भात असेही सांगितले की, व्हिसाच्या निर्णयासंदर्भात किंवा पासपोर्ट संदर्भात फिफा यजमान देशांच्या स्थलांतर प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत नाही. असे स्पष्ट फुटबॉलच्या जागतिक नियामक संस्थेने निवेदनामध्ये सांगितले आहे. या निवेदनामध्ये असेही सांगितले की, मागील फिफा स्पर्धांप्रमाणेच, यजमान सरकार ठरवते की कोणाला व्हिसा मिळेल आणि कोणाला देशात प्रवेश दिला जाईल, रेफरी आर्टनला का प्रवेश देण्यात आला नाही यासंदर्भात सीबीपीने निवेदनामध्ये सांगितले आहे.
सोमालीया रेफरीच्या न प्रवेश देण्याबद्दल सीबीपी निवेदनात सांगितले आहे की, जेव्हा प्रवेश प्रक्रिया सुरु असते तेव्हा त्यावेळी व्यक्तीची तपासणी केली जाते. त्यावेळी व्यक्तीच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी केली जाते. यावेळी पडताळणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला एखादी व्यक्ती प्रवेशासाठी पात्र आहे की नाही हे ठरवायचे असते. हा एक प्रक्रियेचा भाग आहे आणि सीबीपीच्या तपासणी प्रक्रियेच्यावेळी तपासणीतील त्रुटींमुळे फिफा विश्वचषक पंच देशात प्रवेशासाठी अपात्र ठरले आणि त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला," असे सांगण्यात आले आहे.