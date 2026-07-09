/FIFA वर्ल्ड कपमध्ये सेमी फायनलनंतरही होतात दोन सामने, काय आहे हा विशेष नियम? क्रिकेटपेक्षा खूपच वेगळा

FIFA World Cup 2026 : फुटबॉल जगतातील सर्वात मोठी फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 नंतर आता क्वाटर फायनल सामन्याला सुरुवात होणार आहे. क्वाटर फायनल सामन्यासाठी एकूण 8 संघ निश्चित झाले असून यातील विजयी झालेले 4 संघ हे सेमी फायनल खेळतील. तर सेमी फायनलमध्ये विजयी झालेले दोन संघ फायनल सामन्यात स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावण्यासाठी मैदानात उतरतील. पण तुम्हाला माहितीये का फिफा वर्ल्ड कपमध्ये एक नाही तर दोन फायनल सामने खेळवले जातात? यातील एक फायनल हा विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकण्यासाठी असतो तर दुसरा फायनल सामना हा स्पर्धेतील तिसरं स्थान मिळवण्यासाठी खेळला जातो. फिफा वर्ल्ड कपमधील दोन फायनलचा हा नियम क्रिकेट किंवा अन्य खेळांच्या स्पर्धांपेक्षा फारच वेगळा आहे.
फिफा वर्ल्ड कपमधील एक फायनल सामना हा इतर खेळांप्रमाणे असतो, ज्यामध्ये सेमीफायनल जिंकणाऱ्या दोन संघांमध्ये फायनल सामना खेळवला जातो. यात विजयी होणारा संघ स्पर्धेचं विजेतेपद आपल्या नावे करतं आणि वर्ल्ड कप चॅम्पियनचा खिताब जिंकते. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील हा सामना हा 20 जुलै रोजी न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये होणार आहे.
जसं सेमी फायनलमध्ये विजयी होणारा संघ हा विजेतेपदासाठी फायनल खेळतो तसेच फिफा वर्ल्ड कपमधील दुसरा फायनल सामना हा पहिल्या सेमी फायनलमधील पराभूत झालेले दोन संघ स्पर्धेतील तिसरं स्थान पटकावण्यासाठी एक सामना खेळतात. या सामन्याला ब्रॉन्झ फायनल असं म्हणतात. याप्रकारे फिफा वर्ल्ड कपमध्ये दोन फायनल सामने खेळवले जातात. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 19 जुलै रोजी मियामी स्टेडियमवर हा ब्रॉन्झ फायनल सामना खेळवला जाईल.
क्रिकेटचा वर्ल्ड कप हा केवळ एक फायनल ट्रॉफी जिंकण्यासाठी खेळला जातो. तसेच तिकडे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी असलेले संघ हे सेमीफायनल निश्चित होण्यासोबतच ठरवले जातात. सेमी फायनल झाल्यावर जे संघ हे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी असतील त्या संघांना फायनलनंतर सुद्धा तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी ठेवलं जातं. क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये तिसरं स्थान मिळवण्यासाठी कोणता वेगळा सामना खेळवला जात नाही. तर फुटबॉलमध्ये मात्र हा नियम क्रिकेट वर्ल्ड कपपेक्षा थोडा वेगळा आहे.