/पुन्हा वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न भंगलं! पराभव होताच रोनाल्डोला अश्रू अनावर, Video पाहून फॅन्स हळहळले

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (FIFA World Cup 2026) सोमवारी पुन्हा एकदा उलटफेर पाहायला मिळाला आहे. राउंड ऑफ 16 सामन्यात स्पेनने पोर्तुगालला 1-0 ने पराभूत केलं असून यामुळे पोर्तुगाल स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. फुटबॉलचा किंग म्हणून ओळखला जाणारा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो (Christiano Ronaldo) याचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न पुन्हा एकदा भंगलं असून हे स्वप्न मोडण्यात लेपनचा खेळाडू मिकेल मेरिनो याची सामन्यात महत्वाची भूमिका राहिली. सामन्याच्या शेवटच्या काही मिनिटात त्याने एक गोल केला जो सामन्यात स्पेनसाठी विजयी गोल ठरला. पोर्तुगालने बरोबरी करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला मात्र रेफरीने शेवटची शिटी वाजवली आणि पराभूत झाल्याने रोनाल्डो मैदानातच ढसाढसा रडायला लागला.
पोर्तुगाल विरुद्ध स्पेन यांच्यात झालेला नॉकआउट सामना हा कोणत्याही ब्लॉकबस्टर चित्रपटापेक्षा कमी नव्हता. दोन्ही संघांनी 90 मिनिटांपर्यंत पूर्ण ताकद लावली. जेव्हा वाटलं की खेळ कदाचित एक्स्ट्रा टाईमपर्यंत जाईल, तेव्हा मिकेल मेरिनोने गोल मारून रोनाल्डो आणि पोर्तुगालच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. 90+1 मिनटवर स्पेनला फ्री किक मिळाली. स्पॅनिश खेळाडूंनी यावेळी फुर्ती दाखवली आणि वेगाने फ्री किक मारली. पोर्तुगालच्या डिफेंडरला अंदाज सुद्धा नव्हता की स्पेन एवढ्या वेगाने फ्री किकला घेईल. एका क्षणाच्या एकाग्रतेच्या अभावामुळे मोठी दुर्घटना घडली. मिकेल मेरिनोने जबरदस्त गोल करत स्पेनला क्वार्टर फायनलमध्ये पोहोचवले. यासह रोनाल्डोचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न भंगलं.
ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हा फुटबॉलचा असा स्टार खेळाडू आहे ज्याने मागील २० वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत अनेक उपलब्धी मिळवल्या. मात्र फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उंचावणं मात्र त्याच्या नशिबी नव्हतं. रोनाल्डोने यंदा त्याच्या कारकिर्दीतील सहावा वर्ल्ड कप खेळला मात्र इतक्या वर्षात एकदाही त्याला वर्ल्ड कप विजयाची संधी मिळाली नाही. सामना संपल्यावर पोर्तुगालचा पराभव झाल्यावर सुद्धा स्टेडियममधील हजारो प्रेक्षक टाळ्या वाजवत होते यावेळी रोनाल्डोला राहावलं गेलं नाही आणि तो खूप रडू लागला. रोनाल्डोला रडताना पाहून अनेक फॅन्स सुद्धा भावुक झाले.