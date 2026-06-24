/फुटबॉलचा किंग रोनाल्डोने रचला नवा विक्रम, 96 वर्षांच्या FIFA वर्ल्ड कप इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं

Cristiano Ronaldo FIFA World Cup 2026 : मंगळवार 23 जून रोजी फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (FIFA World Cup 2026) पोर्तुगाल आणि उज्बेकिस्तान यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात उज्बेकिस्तान विरुद्ध पोर्तुगालने तब्बल 5 गोल केले तर उज्बेकिस्तानला एकही गोल करणं शक्य झालं नाही. ज्यामुळे पोर्तुगालचा 5-0 ने आघाडी घेत विजय झाला. यात पोर्तुगाल संघाचा स्टार खेळाडू रोनाल्डोने तब्बल 2 गोल केले. यासह 41 वर्षांच्या रोनाल्डोने पुन्हा मोठ्या स्पर्धेत आपला दबदबा निर्माण केला. यासह त्याने काही रेकॉर्डस् केले जे येत्या काही वर्षांपर्यंत अतूट राहू शकतील. सहा वर्ल्ड कप खेळल्यासोबतच, रोनाल्डोने उज्बेकिस्तान विरुद्ध सामन्यात केलेल्या गोलमुळे 2006 ते 2026 या कालावधीतील प्रत्येक स्पर्धेत गोल करणारा तो एकमेव खेळाडू ठरला आहे.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पोर्तुगालचा पहिला सामना हा काँगो डीआर यांच्यात पार पडला होता. मात्र हा सामना 1-1 अशा बरोबरीत सुटला. त्यानंतर पोर्तुगाल संघ खूप दबावाखाली होता. तसेच स्टार खेळाडू रोनाल्डो याला सुद्धा पहिल्या सामन्यात गोल न करता आल्याने त्याच्यावर टीका सुद्धा झाली. मात्र 23 जून रोजी उज्बेकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सामन्यात पोर्तुगाल आणि रोनाल्डो दोघांनी कसर भरून काढली. सामन्यात रोनाल्डोने तब्बल 2 गोल केले तर पोर्तुगालच्या इतर खेळाडूंनी तीन गोल केले. पोर्तुगाल संघाने उज्बेकिस्तानला सामन्यात आघाडी घेण्याची संधीच दिली नाही त्यामुळे हा सामना पोर्तुगालने 5-0 ने जिंकला.
2006 मध्ये जर्मनीमध्ये आपला पहिला वर्ल्ड कप खेळल्यापासून, रोनाल्डोने सातत्याने फुटबॉलचा इतिहास नव्याने घडवला आहे. गेल्या दोन दशकांत त्याने सहा वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये पोर्तुगालचे प्रतिनिधित्व केले असून, त्या प्रत्येक स्पर्धेत आपल्या संघासाठी गोल केले आहेत. या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे पोर्तुगालला अनेकदा स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत मजल मारणे शक्य झाले आहे. रोनाल्डो हा सध्या 41 वर्षांचा आहे, त्यामुळे यंदाचा वर्ल्ड कप त्याच्या करता शेवटचा ठरू शकतो.