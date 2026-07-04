/फुटबॅाल विश्वचषकाचे राउंड ऑफ 16 चे वेळापत्रक ठरले! कोणता संघ कोणाशी भिडणार? वाचा संपूर्ण माहिती

फुटबॅाल विश्वचषकाची जगभरामध्ये प्रचंड चर्चा पाहायला मिळत आहे, अनेक रोमांचक सामने असो किंवा स्पर्धेच्या संदर्भात वाद असो. सोशल मिडियावर अनेक वाद सातत्याने चर्चेत आहेत, आता राउंड ऑफ 32 स्पर्धेचा टप्पा पार पडला आहे. आता राउंड ऑफ 16 चा फेरीला सुरुवात होणार आहे, यामध्ये 8 सामने 16 संघामध्ये खेळवले जाणार आहेत. अर्जेंटिना, फ्रान्स, पोर्तुगाल, स्पेन, इंग्लंड, मोरोक्को, नॉर्वे, मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राझील, बेल्जियम, इजिप्त, स्वित्झर्लंड, पॅराग्वे, कॅनडा आणि अमेरिका हे संघ पुढील बाद फेरीमध्ये खेळताना दिसणार आहेत. फिफा विश्वचषक 2026 च्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने आज, म्हणजेच शनिवारी, भारतीय वेळेनुसार रात्री 10.30 वाजता सुरू होणार आहेत.
प्री-क्वार्टर फायनलच्या सामन्याच्या सुरुवात ही भारतामध्ये 4 जुलै ते 8 जुलै यादरम्यान खेळवले जाणार आहेत. स्पर्धेमध्ये 48 संघ सहभागी झाले होते, त्यामधील आता 16 संघ हे पुढील फेरी खेळताना दिसणार आहेत. प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये युरोपमधील सर्वाधिक संघ खेळताना दिसणार आहेत, तर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील संघ देखील बाद फेरीमध्ये आजपासून खेळताना दिसणार आहेत. प्री-क्वार्टर फायनलचे सामने हे आठ व्ह्यून्यूवर खेळले जाणार आहेत, प्री-क्वार्टर फायनलचे सामने ह्यूस्टन, फिलाडेल्फिया, ईस्ट रदरफोर्ड, मेक्सिको सिटी, अर्लिंग्टन, सिएटल, अटलांटा आणि व्हँकुव्हर येथे खेळले जाणार आहेत.
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प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये प्रत्येक संघ हा एक सामना खेळणार आहे जो संघ विजय मिळवेल तो संघ पुढील फेरीमध्ये जाणार आहे आणि जो संघ पराभूत होईल तो संघ स्पर्धेमधून बाहेर होणार आहे. 90 मिनिटे आणि स्टॉपेज टाईमनंतरही सामना बरोबरीत राहिल्यास, सामना अतिरिक्त वेळेमध्ये खेळवला जाणार आहे. अतिरिक्त वेळ 30 मिनिटांचा असतो, जो प्रत्येकी 15 मिनिटांच्या दोन भागांमध्ये विभागलेला असतो. अतिरिक्त वेळेनंतरही संघ बरोबरीत राहिल्यास, सामन्याचा निकाल पेनल्टी शूटआऊटने लावला जाईल.