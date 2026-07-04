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फुटबॅाल विश्वचषकाचे राउंड ऑफ 16 चे वेळापत्रक ठरले! कोणता संघ कोणाशी भिडणार? वाचा संपूर्ण माहिती

आता राउंड ऑफ 16 चा फेरीला सुरुवात होणार आहे, यामध्ये 8 सामने 16 संघामध्ये खेळवले जाणार आहेत. विश्वचषक 2026 च्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने आजपासून सुरु होणार आहेत हे सामने कधी आणि कोणत्या वेळेला पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 04, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:58 PM IST
फुटबॅाल विश्वचषकाचे राउंड ऑफ 16 चे वेळापत्रक ठरले! कोणता संघ कोणाशी भिडणार? वाचा संपूर्ण माहिती
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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फुटबॅाल विश्वचषकाचे राउंड ऑफ 16 चे वेळापत्रक ठरले! कोणता संघ कोणाशी भिडणार? वाचा संपूर्ण माहिती
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