/FIFA World Cup 2026 Prize Money : ICC वर्ल्डकपही गरीब वाटेल एवढ्या रक्कमेचं बक्षीस... FIFA World Cup 2026 साठी किती Prize Money मिळणार? शून्य मोजता मोजता थकून जाल

FIFA World Cup 2026 Prize Money VS ICC World Cup Prize Money : फिफा वर्ल्ड कपच्या 23 व्या सीजनला येत्या 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये आयोजित करण्यात आली असून यात एकूण 48 संघांचा सहभाग आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा इतिहासातील दुसरा सर्वात महागडा वर्ल्ड कप आहे. यात सहभागी झालेल्या संघांना प्रत्येकी 4-4 च्या ग्रुपमध्ये सहभागी करण्यात आलं असून ग्रुप स्टेजमध्ये एकूण 12 ग्रुप आहेत. तर यंदाची प्राईज मनी ही फिफा वर्ल्ड कप 2022 च्या तुलनेत 49 टक्क्यांनी जास्त आहे. आज आपण फुटबॉल वर्ल्ड कप आणि क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या प्राईज मनीपैकी कोणत्या स्पर्धेच्या विजेत्या संघाची प्राईज मनी ही सर्वात जास्त आहे.
जगातील सर्वात मोठा स्पोर्ट इव्हेंट हा फिफा वर्ल्ड कप असून याचं आयोजन हे 1 जून ते 19 जुलै दरम्यान होणार आहे. 19 जुलै रोजी या स्पर्धेचा अंतिम सामना पार पडेल. तर दुसरीकडे आयसीसी महिला टी 20 क्रिकेट स्पर्धेला सुद्धा 12 जून पासून सुरुवात होणार आहे. ही स्पर्धा यंदा इंग्लंडमध्ये आयोजित करण्यात आली असून यात भारताचा पहिला सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध 14 जून रोजी होत आहे.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजेत्या संघाला 2,340,000 यूएस डॉलर प्राइज मनीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. भारतीय चलनात पाहायचं झाल्यास ही रक्कम 22 कोटी रुपये इतकी आहे. तर आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या विजेत्या संघाला 4.48 मिलियन यूएस डॉलर रुपये म्हणजेच भारतीय चलनात 39 कोटी रुपये मिळाले. पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला 3 मिलियन डॉलर म्हणजेच एकूण 27 कोटी रुपये मिळाले होते. मात्र फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेत्या संघाची प्राईजमनी ही सर्वात जास्त आहे.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची एकूण प्राईज मनी ही तब्बल 83,000 कोटी रुपये आहे. मागच्या वर्षी म्हणजेच 2022 फिफा वर्ल्ड कपच्या प्राईज मनीच्या तुलनेत यात तब्बल 49 टक्क्यांनी वाढ झालीये. फिफा वर्ल्ड कपच्या 23 व्या सीजनमध्ये विजेत्या संघाला 477 कोटी रुपये मिळतील. क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या तुलनेत फिफा वर्ल्ड कपच्या विजेत्याला मिळणारी प्राईजमनी ही 20 टक्क्यांहून जास्त आहे.
यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा 38 दिवस चालणार असून यात एकूण 104 सामने खेळवले जातील. यंदाचा वर्ल्ड कप हा फिफाच्या इतिहसातील सर्वात मोठा सीजन असणार आहे. सोबतच 1 लाख 29 हजार कोटी रुपयांच्या खर्च या सीजनवर करण्यात आलेला आहे. तिथेच कतार 2022 मध्ये 17 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची प्राईज मनी एकूण 871 मिलियन डॉलर म्हणेजच जवळपास 83000 कोटी रुपये आहे तर यातून विजेत्या संघाला 50 मिलियन डॉलर म्हणजेच 477 कोटी रुपये प्राईज मनी मिळेल.
'झी'च्या नवीन 'Unite8' स्पोर्ट्स नेटवर्कवर (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 आणि Unite8 Sports 2 HD) फिफा वर्ल्ड कप 2026 पाहू शकता. या चार चॅनेल्सवर इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून एकाच वेळी होणाऱ्या 'ग्रुप स्टेज' सामन्यांचे प्रसारण केले जाईल. तसेच, सर्व सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) Zee5 ॲप आणि वेबसाइटवरही उपलब्ध असेल. लिंक: https://www.zee5.com