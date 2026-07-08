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FIFA World Cup 2026: सुरु होणार थरार क्वार्टर फायनलचा! कोणाचा सामना कुणाशी? जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

'राऊंड ऑफ 16' च्या अंतिम सामन्यात स्वित्झर्लंडने कोलंबियाचा पेनल्टी शूटआउटमध्ये 4-3 असा पराभव केला. या सामन्यासह आता उपांत्यपूर्व फेरीचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. तुमच्या आवडत्या टीमचा नेमका सामना कधी आहे हे जाणून घेऊयात... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 08, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:55 PM IST
FIFA World Cup 2026: सुरु होणार थरार क्वार्टर फायनलचा! कोणाचा सामना कुणाशी? जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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