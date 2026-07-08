/FIFA World Cup 2026: सुरु होणार थरार क्वार्टर फायनलचा! कोणाचा सामना कुणाशी? जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक 2026 स्पर्धा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून उपांत्यपूर्व (Quarter Final) फेरीतील आठ संघ निश्चित झाले आहेत. अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा येथे सुरू असलेल्या या विश्वचषकात सुरुवातीला 48 संघ सहभागी झाले होते. मात्र आता केवळ आठ संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीत उरले आहेत. राउंड ऑफ 16 मधील अखेरच्या सामन्यांमध्ये गतविजेत्या अर्जेंटिनाने थरारक लढतीत इजिप्तवर 3-2 अशी मात केली. दुसऱ्या सामन्यात स्वित्झर्लंडने कोलंबियाला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 4-3 ने पराभूत करत तब्बल 72 वर्षांनंतर विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.
या निकालांनंतर उपांत्यपूर्व फेरीचे वेळापत्रक निश्चित झाले आहे. यंदाच्या स्पर्धेत ब्राझील, पोर्तुगाल आणि जर्मनीसारख्या बलाढ्य संघांना अखेरच्या आठमध्ये स्थान मिळवता आले नाही. त्यामुळे नेमार आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांचे विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न अपूर्णच राहिले. दुसरीकडे, लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिना सलग दुसऱ्या विश्वविजेतेपदाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
आता उपांत्यपूर्व फेरीत प्रत्येक सामना 'करा किंवा मरा' असा असणार आहे. जगातील आघाडीचे फुटबॉलपटू मैदानावर उतरतील आणि विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी जोरदार संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.