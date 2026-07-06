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डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून विश्वचषकात रेफरीने बदलला निर्णय? बालोगुनचे रेड कार्ड रद्द, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

Folarin Balogun red card : फुटबॅाल विश्वचषकाच्या एका निर्णयामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सोशल मिडियावर सातत्याने चर्चेत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपानंतर, जागतिक नियामक संस्था, फिफाने, अमेरिकेचा स्टार फॉरवर्ड फोलारिन बालोगुनला दिलेले रेड कार्ड रद्द केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 06, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:37 PM IST
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून विश्वचषकात रेफरीने बदलला निर्णय? बालोगुनचे रेड कार्ड रद्द, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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