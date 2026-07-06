/डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून विश्वचषकात रेफरीने बदलला निर्णय? बालोगुनचे रेड कार्ड रद्द, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर

Folarin Balogun red card - Donald Trump : फुटबॅाल विश्वचषक सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळत आहे, मागील काही दिवसांपासून ही स्पर्धा अनेक वादांमुळे चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. राउंड ऑफ 16 चे सामने खेळवले जात आहेत त्यामुळे सातत्याने या स्पर्धेची सोशल मिडियावर अनेक वादांमुळे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. फुटबॅाल विश्वचषकाच्या एका निर्णयामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सोशल मिडियावर सातत्याने चर्चेत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपानंतर, जागतिक नियामक संस्था, फिफाने, अमेरिकेचा स्टार फॉरवर्ड फोलारिन बालोगुनला दिलेले रेड कार्ड रद्द केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता बेल्जियमविरुद्धच्या विश्वचषक सामन्यात खेळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
बोस्निया-हर्झेगोविनाविरुद्ध अमेरिकेचा सामना सुरु होता, या सामन्यामध्ये बोस्निया-हर्झेगोविनाविरुद्धच्या राउंड ऑफ 32 फेरीतील 2-0 विजयादरम्यान तारिक मुहरेमोविचच्या उजव्या घोट्यावर चुकीने पाय ठेवल्याबद्दल बुधवारी एका सामन्यासाठी निलंबित करण्यात आले होते. चालू स्पर्धेत तीन गोलांसह अमेरिकेचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू असलेल्या बालोगुनला आता पुन्हा स्पर्धा खेळण्याची संधी मिळाली आहे. अमेरिकेचा खेळाडू बालोगुनने सामन्यात एक शानदार गोल केला. तथापि, त्याचा पाय बोस्नियन बचावपटू तारिक मुहरेमोविचच्या पायाला लागला. सामनाधिकारी राफेल क्लॉस यांनी तो एक साधा फाऊल ठरवला.
हे ही वाचा
स्लो-मोशन VAR चे पुनरावलोकन केल्यानंतर, पंचांनी बालोगुनला लाल कार्ड दाखवून मैदान सोडण्यास भाग पाडले. दोन दिवसांनंतर फिफाने स्पष्ट केले की रेड कार्ड योग्य होते. त्यानंतर बालोगुनवर पुढील सामन्यासाठी बंदी घालण्यात आली, ज्यामुळे तो बेल्जियमविरुद्धच्या सामन्यातून बाहेर पडेल अशी अपेक्षा होती. तथापि, रविवारी, फिफाने अचानक आपला निर्णय बदलला आणि बालोगुनला बेल्जियमविरुद्धच्या सामन्यासाठी निर्दोष ठरवले. मात्र, फिफाने रेड कार्ड पूर्णपणे रद्द केले नाही. भविष्यात त्याने अशाच प्रकारची चूक केल्यास, ही बंदी तात्काळ लागू केली जाईल असे सांगितले आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, ट्रम्प यांनी सामन्यानंतर फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांना फोन करून रेड कार्डचा फेरविचार करण्यास सांगितले. ट्रम्प यांनी सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, "योग्य गोष्ट केल्याबद्दल आणि शिक्षा दूर केल्याबद्दल फिफाचे आभार," असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एका निवेदनात म्हटले. रॉयल बेल्जियन फुटबॉल असोसिएशनने (आरबीएफए) या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले. बेल्जियमचे प्रशिक्षक रुडी गार्सिया यांनी फिफाच्या निर्णयाची खिल्ली उडवली.