/FIFA वर्ल्डकपमधील रेफरीचा दहशतवाद्यांशी संबंध! अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ

FIFA World Cup 2026 : सोमाली रेफरी ओमर अर्तान याला फिफा विश्वचषकात पंचगिरी करता येणार नाही. अमेरिकेत त्यांचा प्रवेश नाकारण्यात आल्यामुळे त्यांना आता फिफा विश्वचषकात सहभागी होता येणार नाही. आता अमेरिकेमध्ये सोमाली रेफरी ओमर अर्तान याच्यावर बंदी घातल्यानंतर एक धक्कादायक कारण समोर आले आहे. 2025 मध्ये रेफरी ओमर अर्तान यांना आफ्रिकेचा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट रेफरी पुरस्कार देण्यात आला होता. त्याचबरोबर फिफा विश्वचषकात अंतिम फेरीत रेफरी म्हणून काम पाहणारे पहिले सोमाली ठरणार होते. पण जेव्हा ते विमानतळावर पोहोचले तेव्हा त्यांचा पासपोर्ट आणि व्हिसा असुनही त्याचा प्रवेश रोखण्यात आला यामागचे कारण काय हे ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल.
रेफरी ओमर अर्तान हे बुधवारी सोमालियामध्ये परतले, आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या प्रवासबंदीच्या यादीतील 12 देशांपैकी सोमालिया हा एक देश आहे. प्रशासनाच्या एका सूत्राने माहिती दिली आहे की, अमेरिकेमध्ये हा व्यक्ती प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होता. या सूत्राने अशीही माहिती दिली आहे की, सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षणाच्या मार्फत या तपासामध्ये दहशतवादी संघटनांच्या संशयित सदस्यांशी संबंध उघड झाले आहे. त्यामुळे इमिग्रेशन आणि नॅशनॅलिटी ॲक्ट (INA) अंतर्गत या व्यक्तीचा प्रवेश नाकारण्यात आला आहे.
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त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये सोमाली रेफरी ओमर अर्तान यांनी सांगितले की, सोमाली रेफरीला सोमाली दहशतवादी गट अल शबाबच्या संदर्भात माहिती विचारण्यात आली आणि त्यांचा सीमा अधिकाऱ्यांशी चौकशी केल्यानंतर त्या गटासंदर्भात त्याला काहीही माहिती नाही असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेमध्ये प्रवेश नाकारल्यानंतर सोमाली रेफरीचे मोगादिशूमधील अडेन अद्दे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या स्वागतासाठी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती हसन शेख मोहमूद यांची भेट घेण्यापूर्वी, सरकारी अधिकारी आणि सोमाली फुटबॉल फेडरेशनचे प्रतिनिधी देखील विमानतळावर उपस्थित होते.
बुधवारी सोमालिया येथील मोगादिशू स्टेडियममधील एका सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये रेफरी ओमर अर्तान उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, 2030 च्या विश्वचषक स्पर्धेत पंच म्हणून काम करण्याचा आपला निर्धार व्यक्त केला, परंतु पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत.