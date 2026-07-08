'राउंड ऑफ 16' संपताच आता क्वार्टर फायनलचा थरार सुरु! फिफा विश्वचषक 2026 अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या 'राउंड ऑफ १६' मधील सर्व ८ रोमहर्षक सामने पूर्ण झाले असून स्पर्धेतील सर्वोत्तम ८ संघ उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचले आहेत. . अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको हे तिन्ही यजमान देश बाद फेरीच्या पहिल्याच टप्प्यात पराभूत झाले आहेत. अर्जेंटिनाने इजिप्तचा ३-२ असा पराभव केला तर स्वित्झर्लंडने कोलंबियाचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ४-३ असा पराभव केला. या सामान्यांसह 'राउंड ऑफ १६' चा थरार संपला असून आता ९ जुलै पासून क्वार्टर फायनल सुरु होणार आहे.
'राउंड ऑफ १६' बाद फेरीत अर्जेंटिनाने इजिप्तचा ३-२ असा पराभव केला आणि उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली आहे. सामन्याच्या १५ व्या मिनिटाला इजिप्तच्या यासेर इब्राहिमने हेडरद्वारे गोल करून संघाला १-० अशी अनपेक्षित आघाडी मिळवून दिली. २१ व्या मिनिटाला अर्जेंटिनाला मिळालेली पेनल्टी स्टार खेळाडू लिओनेल मेस्सीने गमावली. त्याचा शॉट इजिप्तचा गोलकीपर मोस्तफा शोबेरने उत्कृष्टरित्या अडवला. यानंतर इजिप्तने २-० अशी भक्कम आघाडी मिळवली पण अगदी शेवटच्या क्षणी खेळ पलटला आणि ७९ व्या मिनिटाला ख्रिस्तियन रोमेरोने मेस्सीच्या पासवर हेडरद्वारे गोल करून अर्जेंटिनाचे खाते उघडले. यानंतर सामना संपण्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणांमध्ये, एंझो फर्नांडिसने निर्णायक गोल करून अर्जेंटिनाला ३-२ असा रोमहर्षक विजय मिळवून दिला. अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त हा सामना प्रचंड अटीतटीचा झाला. अर्जेंटिना फॅन्ससाठी अगदी धागधुक वाढवणारा सामना होता मात्र १३ मिनिटांत मॅच फिरली आणि अर्जेंटिनाचा संघ जिंकला.
Argentina won this match.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/d0STrur03c— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
'राउंड ऑफ १६' मधील अत्यंत अटीतटीचा आणि शेवटचा सामना हा स्वित्झर्लंड विरुद्ध कोलंबिया यांच्यात रंगला. या सामन्यात स्वित्झर्लंडने कोलंबियाचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ४-३ असा पराभव केला आणि उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. निर्धारित ९० मिनिटे आणि अतिरिक्त ३० मिनिटांच्या वेळेतही दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला न्हवता. 'बीसी प्लेस' स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दोन्ही संघांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला. पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघांना गोल करण्याच्या फारशा चांगल्या संधी निर्माण करता आल्या नाहीत. १२० मिनिटांनंतरही सामना ०-० असा बरोबरीत राहिल्याने सामन्याचा निर्णय पेनल्टी शूटआऊटद्वारे घेण्यात आला. तब्बल ७२ वर्षांनी स्वित्झर्लंडने पहिल्यांदाच विश्वचषकाची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. स्वित्झर्लंड विरुद्ध कोलंबिया या राउंड ऑफ १६ मधला शेवटचा सामना खेळला गेला. यामध्येही तसाच थरार बघायला मिळाला. ऐतिहासिक पेनल्टी शूटआऊटही झालं आणि स्वित्झर्लंडने कोलंबियाचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ४-३ असा पराभव केला.
Chosen by the fans: Gregor Kobel, your @MichelobUltra Superior Player of the Match.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/IrnxHHVpQ1
फुटबॉल वर्ल्ड कपचा 'राउंड ऑफ १६' चा टप्पा आज ८ जुलै २0२६ रोजी स्वित्झर्लंड विरुद्ध कोलंबिया या सामन्यानंतर संपला. या सामन्यांसोबत स्पर्धा काही काळ थांबली असून आणि २४ तासांचा ब्रेक देण्यात आला आहे. ९ जुलै २0२६ पासून क्वार्टर फायनलचे सामने सुरू होतील.
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या (FIFA World Cup 2026) उपांत्यपूर्व फेरीची (Quarter-Finals) अधिकृत लाइन-अप निश्चित झाली असून ९ जुलै ते ११ जुलै २०२६ दरम्यान हे सामने खेळवले जातील. अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा हे तिन्ही यजमान संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत.