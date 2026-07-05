Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 16चा थरार सुरु, गोल्डन बूटच्या शर्यतीत एम्बापे अव्वल स्थानी; जाणून घ्या सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: 'राउंड ऑफ 16'चा थरार सुरु, गोल्डन बूटच्या शर्यतीत एम्बापे अव्वल स्थानी; जाणून घ्या सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर

Round of 16:  आता 'राउंड ऑफ 16' चा थरार सुरु झाला असून दोन सामनेही झालेले आहेत. सगळेच संघ आता आपली जागा पुढच्या राउंडमध्ये पक्के करण्यासाठी झगडत आहे. पूर्व-उपांत्यपूर्व फेरीतील आतापर्यंतचे निकाल आणि पुढील सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 05, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:31 AM IST
FIFA World Cup 2026: 'राउंड ऑफ 16'चा थरार सुरु, गोल्डन बूटच्या शर्यतीत एम्बापे अव्वल स्थानी; जाणून घ्या सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: 'राउंड ऑफ 16'चा थरार सुरु, गोल्डन बूटच्या शर्यतीत एम्बापे अव्वल स्थानी; जाणून घ्या सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर
FIFA World Cup 20262 min ago
2
Ind vs Eng9 min ago
3
Maharashtra breaking news57 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
5
uttar pradeshJul 04