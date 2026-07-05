FIFA World Cup 2026: 'राउंड ऑफ 16'चा थरार सुरु, गोल्डन बूटच्या शर्यतीत एम्बापे अव्वल स्थानी; जाणून घ्या सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ 16 फिफा विश्वचषक मधील बाद फेरीचा असा टप्पा असतो जिथे फक्त १६ संघ किंवा खेळाडू शिल्लक राहतात. याला मराठीत 'पूर्व-उपांत्यपूर्व फेरी' किंवा 'सुपर-१६' असेही म्हणतात. या फेरीतील सर्व सामने 'करा किंवा मरा' या स्वरूपाचे असतात. म्हणजेच, जिंकणारा संघ पुढे जातो आणि हरणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडतो. यामध्ये १६ संघांमध्ये एकूण ८ सामने खेळवले जातात. यानंतर ८ सामन्यांमधील विजेते संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतात, जिथे ८ संघ उरतात. या फेरीतील आतापर्यंत झालेल्या सामन्याचे अपडेट्स जाणून घ्या....
विश्वचषक २०२६ च्या 'राउंड ऑफ १६' सामन्यात मोरोक्कोने कॅनडाचा ३-० ने धुव्वा उडवत उपांत्य पूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. हा सामना ह्युस्टन येथे खेळवला गेला. मोरोक्कोने सेकेंड हाफमध्ये उत्कृष्ट खेळ करत यजमान कॅनडाला स्पर्धेतून बाहेर काढलेलं आहे. सामन्याच्या इंज्युरी टाईममध्ये सुफियान रहीमी याने तिसरा गोल करत मोरोक्कोच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. या विजयासह मोरोक्को क्वार्टर फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला असून, त्यांचा सामना आता फ्रान्सविरुद्ध होईल. पहिल्या हाफमध्ये कॅनडाने अतिशय आक्रमक खेळ केला, अनेक संधी निर्माण केल्या मात्र, तरीही त्यांना गोल करण्यात अपयश आले.
विश्वचषक २०२६ च्या 'राउंड ऑफ १६' च्या दुसऱ्या सामन्यात फ्रान्सने पॅराग्वेचा १-० ने पराभव करत उपांत्य पूर्व फेरीत धडक मारली आहे. फिलाडेल्फिया येथील स्टेडियमवर कमालीच्या उष्णतेत हा सामना झाला. जर्मनीला स्पर्धेतून बाद करणाऱ्या पॅराग्वेने या सामन्यात फ्रान्सला ६० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ गोल करण्यापासून रोखून धरले. पण पुढे सामन्याच्या ७०व्या मिनिटाला स्टार फुटबॉलपटू किलियन एमबापेने पेनल्टी किकवर फ्रान्ससाठी एकमेव आणि विजयी गोल केला . फ्रान्स विरुद्ध पॅरागवेच्या सामन्यात VAR चा निर्णय हा मोठा ठरला. पॅराग्वेच्या डिएगो गोमेझने फ्रान्सच्या डेझिरे ड्युएला बॉक्समध्ये पाडले. सुरुवातीला पंचांनी याकडे दुर्लक्ष केले, पण 'व्हिडिओ असिस्टंट रेफरल' च्या तपासणीनंतर फ्रान्सला ही महत्त्वपूर्ण पेनल्टी बहाल करण्यात आली. फ्रान्स विरुद्ध पॅरागवे हा सामना इतिहासातील सर्वात उष्ण सामन्यांपैकी एक ठरलाय . सुमारे ३८ अंश सेल्सिअस तापमानामुळे खेळाडूंना मैदानावर दोन वेळा 'हायड्रेशन ब्रेक' देण्यात आला.
फ्रान्स विरुद्धच्या सामन्यात मारलेल्या गोलसह एम्बापेने चालू विश्वचषकात आपले ७ गोल पूर्ण केले असून तो मेस्सीच्या बरोबरीने गोल्डन बूटच्या शर्यतीत अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. तसेच विश्वचषक इतिहासातील त्याचे हे एकूण १९ गोल आहेत.
Delivering on the world stage #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vk7YKOLlmC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
'राउंड ऑफ १६' फेरीतील सर्वात बहुप्रतिक्षित ब्राझील विरुद्ध नॉर्वे सामना आज, ५ जुलै रोजी मध्यरात्री 2.30 वाजता न्यू जर्सी येथील प्रसिद्ध 'मेटलाईफ स्टेडियम' वर खेळवला जाणार आहे. या हाय-व्होल्टेज सामन्यात ब्राझीलचा स्टार विनिसियस जुनियर आणि नॉर्वेचा गोलमशीन एर्लिंग हालांड यांच्यात थेट लढत होणार आहे.
राउंड ऑफ १६' मधील आणखी एक अत्यंत रोमांचक आणि हाय-व्होल्टेज सामना यजमान मेक्सिको विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात ५ जुलै रोजी 5.30 वाजता मेक्सिकोमध्ये खेळवला जाईल. मेक्सिको सिटीमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळाच्या शक्यतेमुळे सामना ६ तास आधी घेण्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही देशांच्या फुटबॉल असोसिएशनच्या तीव्र विरोधानंतर, सामना त्याच्या मूळ नियोजित वेळेनुसारच खेळवण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे.